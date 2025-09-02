Chartres : la belle histoire de Danny Pippen, rescapé d’un cancer, n’aura pas lieu

L’histoire aurait pu être belle entre Danny Pippen et Chartres : il n’en sera finalement rien. L’ailier-fort américain, rescapé d’un cancer et qui n’a plus foulé les parquets depuis le 12 janvier 2024, devra encore patienter avant de rejouer en match officiel. L’éphémère intérieur du CCBM n’a pas satisfait à la visite médicale et n’a donc pas signé de contrat avec le club chartrain.

Pari finalement raté

Ce n’est donc pas à l’occasion d’une première expérience en France, à Chartres, que Danny Pippen (2,08 m, 27 ans) va renouer avec le fil de sa carrière. Cette dernière qu’il a mis entre parenthèse depuis presque deux ans pour soigner un cancer, dont il est désormais remis. Avant d’être frappé par la maladie, le natif de Detroit commençait à exploser dans différents championnats du globe, dominant lors de ses passages en Finlande et Nouvelle-Zélande (plus de 19 points de moyenne), avant de connaître de courtes aventures au Liban et à Taïwan.

Pour Chartres, c’est également un petit coup dur, car le club va devoir se remettre en quête d’un nouvel intérieur étranger pour (re)boucler son effectif. D’autant que le CCBM estime avoir été « un peu abusé » par l’agent du joueur, peut-on lire dans L’Écho Républicain.

L’effectif de Chartres version 2025/26 :