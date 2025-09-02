L’importantissime France – Pologne : le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce mardi 2 septembre

L’EuroBasket 2025 a débuté le mercredi 27 août et se déroulera jusqu’au 14 septembre prochain, dans quatre pays différents (Lettonie, Pologne, Chypre et Finlande).

Les matchs de l’équipe de France sont diffusés en clair sur les chaînes du groupe TF1. Pour pouvoir suivre l’intégralité de la compétition, cela se passe sur BeIN Sports ou la chaîne officielle de la FIBA, Courtside 1891.

Un savoureux Italie – Espagne également

Au programme de ce lundi 2 septembre, outre le match d’importance France – Pologne, un savoureux duel entre l’Italie et l’Espagne est au programme. Dans ce groupe C, la victoire de l’une ou l’autre nation, qui dispose d’un bilan de 2 victoires et 1 défaite, sera décisive pour aller chercher le top 2. Autrement dans le groupe des Bleus, la Belgique sera confronté à Israël tandis que l’Islande va tenter de décrocher une première victoire dans cet Euro face à la Slovénie.