EuroLeague

Ambition d’EuroLeague, son duo avec Mike James… Les premiers mots de Nikola Mirotic à Monaco

EuroLeague - Quelques jours après sa reprise avec l’AS Monaco, Nikola Mirotic livre ses premières impressions sur la Principauté, sa nouvelle équipe et les raisons de sa signature.
|
00h00
Résumé
Écouter
mirotic monaco

Crédit photo : AS Monaco Basket

L’un des plus gros coups du mercato européen a enfin foulé le parquet de la Roca Team. Courtisé de longue date par l’AS Monaco, Nikola Mirotic a rejoint la Principauté et commencé à s’acclimater à son nouveau cadre de vie… et à un vestiaire calibré pour gagner. Dans ses premiers mots, Nikola Mirotic parle projet, exigence et association avec Mike James, sans cacher son obsession : aller chercher l’EuroLeague.

Le début d’un nouveau chapitre pour Mirotic

Dans une vidéo de l’AS Monaco, Nikola Mirotic (2,08 m, 34 ans) a confié sa joie de rejoindre le projet monégasque, qui se développe à vitesse grand V : « Je suis très excité et heureux pour le début de mon nouveau chapitre. C’est un grand plaisir à ce stade de ma carrière de rejoindre ce club. Monaco est un nouveau club mais qui a fait tellement de bonnes choses en si peu de temps. Le club se développe vraiment bien, veut construire sa légende et cela demande du temps. Pour moi, il s’agit de donner le meilleur de moi-même à l’équipe, au club et au propriétaire qui me fait vraiment confiance. »

LIRE AUSSI

Petit visite au Monténégro pour l’état-major monégasque

Longtemps désiré en Principauté, Nikola Mirotic a enfin cédé aux sirènes de l’état-major monégasque. Le président Aleksej Fedoricsev et le manager général, Oleksiy Yefimov, ainsi qu’Alpha Diallo, ont d’ailleurs passé quelques jours au Monténégro pour mieux connaître leur nouvelle star : « On a passé un très bon moment avec le président, Oleksiy nous a rejoint, Alpha Diallo était là aussi pour un jour et demi. Je leur ai montré un peu le Monténégro, la beauté de notre nature, la nourriture locale. C’était un moment unique qu’on a passé ensemble. »

Un duo avec Mike James pour enfin remporter l’EuroLeague 

À l’AS Monaco, Nikola Mirotic va retrouver Mike James, avec qui il est proche : « Je parle à Mike depuis quelques années déjà, surtout maintenant qu’on va être ensemble, ça va être quelque chose de grand. Deux MVP de l’EuroLeague dans la même équipe, à ce stade de notre carrière, c’est génial. »

Un duo à qui il ne manque que le titre suprême européen pour compléter un palmarès déjà important : « On a gagné beaucoup d’autres choses avec différents clubs, des titres nationaux. J’ai joué en sélection nationale, j’ai gagné l’EuroBasket, une médaille aux JO mais cette EuroLeague me manque. C’est un objectif. C’est quelque chose pour laquelle je me bats encore. » Cela tombe bien, l’AS Monaco a fait venir Nikola Mirotic pour cette raison : remporter l’EuroLeague.

Image Lilian Bordron
Lilian Bordron
Lilian Bordron suit le basket avec sérieux et curiosité. Passionné de sport et de photographie, il aime capturer l’intensité du jeu autant que la raconter. Sur BeBasket, il apporte un regard rigoureux et attentif à chaque sujet que cela soit dans sa Lorraine natale, en région parisienne ou sur les grands événements du basket français.
Monaco
Monaco
T-shirt offcourt

