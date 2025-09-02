Où regarder France – Pologne, match en prime time ce mardi 2 septembre ?

L’équipe de France retrouve la Pologne ce mardi 2 septembre (20h30) à la Spodek Arena de Katowice. France – Pologne peut (et doit) permettre aux Bleus de se relancer après Israël, pour garder intact toutes ses chances de qualifications en 1/8e de finale de l’EuroBasket.

Rebond attendu face à l’une des meilleures nations du moment

Battus par Israël dimanche, les Bleus visent un rebond face à une Pologne en confiance, portée par son public et un incroyable Jordan Loyd depuis le début de la compétition. Côté tricolore, Alexandre Sarr , forfait lors du dernier match, n’a pas pris part à l’entraînement collectif lundi et demeure incertain pour ce rendez-vous. Ce qui pourrait conduire la France à une nouvelle fois s’appuyer sur un seul pivot de métier, Mam’ Jaiteh.

Frédéric Fauthoux attend en tout cas un déclic après la défaite contre Israël : « C’est embêtant, mais ça rappelle qui on est… C’est l’apprentissage pour beaucoup, joueurs et staff. » Il sera intéressant de voir si les Tricolores seront cette fois capable de répondre au jeu adverse proposé, notamment en cas de défense de zone, un système utilisé par les Israéliens qui aposé énormément de problèmes aux Bleus. « Les autres équipes vont refaire la même défense… Il va falloir trouver des solutions vite », prévient Mam Jaiteh.

Sur quelles chaînes suivre France – Pologne ?

Contrairement aux trois premières rencontres des Bleus à l’EuroBasket, France – Pologne est placé en prime time à 20h30, rencontre contre le pays hôte oblige. Comme depuis le début de la compétition, la partie est diffusée en clair sur TFX (prise d’antenne annoncée dès 20h20) et disponible en streaming sur TF1+. Elle est également retransmise sur beIN SPORTS 1, détenteur de l’intégralité des droits de l’EuroBasket 2025. Enfin, le match est également accessible sur la plateforme officielle de la FIBA, Courtside 1891.