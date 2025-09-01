Recherche
Équipe de France

Alexandre Sarr ne s’est pas entraîné à la veille de France – Pologne

Équipe de France - Alexandre Sarr n’a pas participé à l’entraînement collectif des Bleus ce lundi à Katowice. Touché au mollet face à la Slovénie, le pivot des Washington Wizards reste incertain pour la rencontre décisive de l’équipe de France contre la Pologne ce mardi à l’EuroBasket.
00h00
Alexandre Sarr ne s'est pas entraîné à la veille de France – Pologne

Alexandre Sarr sur le banc de touche à la fin de l’entraînement de l’équipe de France, ce lundi 1er septembre

Crédit photo : Julie Dumélié

Alexandre Sarr (2,16 m, 20 ans) n’a pas participé à l’entraînement collectif des Bleus ce lundi 1er septembre à Katowice, en soirée. Le pivot des Washington Wizards, touché au mollet face à la Slovénie, reste incertain pour la rencontre décisive de ce mardi contre la Pologne.

LIRE AUSSI

Le Toulousain ménagé après son coup d’éclat contre la Slovénie

Samedi dernier, Alexandre Sarr avait brillé lors de la victoire de l’équipe de France face à la Slovénie (103-95). Mais le jeune pivot s’est blessé dès les premières minutes au mollet, continuant malgré tout la rencontre avant d’être préservé le lendemain contre Israël. Des examens complémentaires ont été réalisés et Frédéric Fauthoux avait laissé entendre qu’il y avait une « petite chance » de le voir sur le parquet ce mardi.

Toujours sur le bord à l’entraînement

Ce lundi à Katowice, Sarr est resté en tenue civile pour observer ses coéquipiers préparer le choc face à la Pologne, crucial dans la lutte pour une place favorable en phase finale. Sa participation reste donc en suspens, et le staff tricolore devra peut-être composer sans l’un de ses intérieurs majeurs.

France
France
