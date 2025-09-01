Recherche
Équipe de France

Soutenez BeBasket, plus que jamais sur le terrain pour vous faire suivre l’Euro au plus près

EuroBasket - L’aventure à Katowice est intense pour l’équipe de France… mais aussi pour BeBasket ! Présents au plus près des Bleus avec une équipe renforcée – reporters, photographe et bientôt une relève depuis Riga – nous racontons matchs, coulisses et émotions malgré quelques péripéties logistiques. Entre ordinateur perdu, plafond qui s’écroule et journées sans répit, la productivité reste au rendez-vous… et le public répond présent.
|
00h00
Soutenez BeBasket, plus que jamais sur le terrain pour vous faire suivre l’Euro au plus près

BeBasket est présent à tous les matches du groupe D

Crédit photo : Julie Dumélié

L’aventure à Katowice est forte en émotions pour l’équipe de France, ses fans mais aussi vos serviteurs. Comme à son habitude depuis plusieurs compétitions, BeBasket y a dépêché une équipe complète. En plus de nos deux reporters terrains habitués que sont Alexandre Lacoste et Gabriel Pantel-Jouve, BeBasket dispose cette fois d’une photographe. Julie Dumélié est ainsi sur place jusqu’aux huitièmes de finale, avant que Lilian Bordron ne prenne le relais du côté de Riga, en Lettonie.

Un ordinateur perdu, un plafond qui s’écroule :
les éléments face à BeBasket mais une folle productivité

De jours off, il n’y en a pas pour BeBasket. Comme les Bleus qui enchaînent les soins, les débrief vidéos, entretiens individuels et entraînements, notre équipe passe allègrement les 10 000 pas par jour entre l’hôtel des Bleus, où se déroule les point presse, la salle – comme en ce lundi 1er septembre avec l’entraînement collectif à… 20h30 – et son logement. Et lorsqu’un moment off se présente, il est toujours temps de programmer un entretien pour publier un article en lien avec le match du jour : Ismaël Bako et d’autres Lions avant France – Belgique, Alen Omic – à défaut du néo-Limougeaud Leon Stergar – avant France – Slovénie, Afik Nissim avant France – Israël dimanche, Aaron Cel et Paweł Storożyński avant France – Pologne mardi, Martin Hermannsson avant France – Islande jeudi.

Vous avez également eu droit à d’autres articles bien plus riches centrés sur l’actualité des Bleus ces derniers jours, à l’image de l’interview croisée des Antibois, Isaïa Cordinier et Timothé Luwawu-Cabarrot, qui n’aurait pas été possible en restant en France. D’autres longs format sont à venir dans les prochains jours, en espérant que les hommes de Frédéric Fauthoux puissent avoir le plus long parcours possible pour passer tous les papiers prévus.

LIRE AUSSI

Et pourtant, les conditions ne sont pas toujours idéales pour notre petite équipe qui a vécu quelques péripéties dans son début d’aventure polonaise. Entre un ordinateur oublié dans l’avion à Cracovie – mais fort heureusement retrouvé, le lendemain, après 2 heures de sommeil et un aller-retour en bus – et un gros dégât des eaux qui nous a contraint à changer d’appartement en ville, nous n’avons pas baissé d’intensité !

Aux côtés de L’Équipe, l'AFP, EuroLeague France et RMC, BeBasket compte deux journaliste et une photographe à l'Euro.
Aux côtés de L’Équipe, l’AFP, EuroLeague France et RMC, BeBasket compte deux journaliste et une photographe à l’Euro (photo : Julie Dumélié)

Et comme si cela ne suffisait pas, nos équipes en France restent actives pour gérer les réseaux sociaux et traiter le reste de l’actualité, à commencer par la présaison LNB et les autres poules de l’EuroBasket.

Ainsi, ce samedi 30 août nous avons publié quasiment 40 articles dans la journée, et presque autant le lendemain. Heureusement, le public suit : nous avons réalisé notre meilleur mois d’août en terme d’audience. Mais pour nous soutenir, vous connaissez désormais notre discours : abonnez-vous en souscrivant à notre offre d’abonnement qui vous permet de vous passer de la publicité, notamment. Cela nous aidera à amortir nos coûts de fonctionnement / déplacement qui sont loin d’être négligeables. Surtout, cela nous permettra d’améliorer toujours un peu plus la couverture de l’actualité du basketball français, et notamment des compétitions internationales.

LIRE AUSSI

👉 Pour s’abonner : cliquez-ici

À Katowice,

BeBasket
BeBasket
Suivre
T-shirt offcourt

