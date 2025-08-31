Basket – L’incroyable actualité du samedi 30 août

1/ L’EuroBasket bat son plein

Avec 12 matchs hier, les 24 équipes présentes à l’EuroBasket étaient en piste hier, avec souvent 2 à 3 matchs en parallèle. Notamment présents en Pologne, nos journalistes Gabriel Pantel-Jouve et Alexandre Lacoste se sont démenés, bien accompagnés par Julie Dumélie à la photographie.

Les résumés de match: Allemagne-Lituanie, Estonie-Tchéquie, Islande-Belgique, Italie-Géorgie, Grande-Bretagne-Suède, Lettonie-Serbie, Grèce-Chypre, Finlande-Monténégro, Turquie-Portugal, Espagne-Bosnie-Herzégovine, Pologne-Israël.

Les autres faits marquants:

2/ L’équipe de France s’impose face à la Slovénie

EuroBasket – Groupe D France 103 Slovénie 95

L’avant match:

Le résumé du match:

Les réactions après match:

3/ Pré-saison LNB

4/ Basket international