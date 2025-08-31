Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Basket – L’incroyable actualité du samedi 30 août

39 articles en une journée, un record historique pour les équipes de BeBasket en ce samedi 30 août ! Entre Eurobasket, Americup, WNBA, pré-saison LNB et basket international, retour sur la riche actualité de ce week-end.
|
00h00
Résumé
Écouter
Basket – L’incroyable actualité du samedi 30 août
Crédit photo : FIBA

1/ L’EuroBasket bat son plein

Avec 12 matchs hier, les 24 équipes présentes à l’EuroBasket étaient en piste hier, avec souvent 2 à 3 matchs en parallèle. Notamment présents en Pologne, nos journalistes Gabriel Pantel-Jouve et Alexandre Lacoste se sont démenés, bien accompagnés par Julie Dumélie à la photographie.

Les résumés de match: Allemagne-Lituanie, Estonie-Tchéquie, Islande-Belgique, Italie-Géorgie, Grande-Bretagne-Suède, Lettonie-Serbie, Grèce-Chypre, Finlande-Monténégro, Turquie-Portugal, Espagne-Bosnie-Herzégovine, Pologne-Israël.

EuroBasket
Groupe A
30/08/2025
TCH Tchéquie
75 89
EST Estonie
LET Lettonie
80 84
SER Serbie
TUR Turquie
95 54
POR Portugal
Groupe B
30/08/2025
LIT Lituanie
88 107
ALL Allemagne
UK Grande-Bretagne
59 78
SUE Suède
MON Monténégro
65 85
FIN Finlande
Groupe C
30/08/2025
ITA Italie
78 62
GEO Géorgie
CHY Chypre
69 96
GRE Grèce
ESP Espagne
88 67
BIH Bosnie-Herzégovine
Groupe D
30/08/2025
ISL Islande
64 71
BEL Belgique
FRA France
103 95
SLO Slovénie
POL Pologne
66 64
ISR Israël

Les autres faits marquants:

2/ L’équipe de France s’impose face à la Slovénie

– Groupe D

L’avant match:

Le résumé du match:

Sylvain FRANCISCO
Sylvain FRANCISCO
32
PTS
7
REB
5
PDE
Logo EuroBasket
FRA
103 95
SLO

Les réactions après match:

3/ Pré-saison LNB

N’hésitez pas à vous créer un compte gratuit sur BeBasket et à suivre le tag Présaison LNB. Nos principaux articles du 30/08:

4/ Basket international

Pierre-Louis Lunark
Pierre-Louis Lunark suit le basket avec enthousiasme et un goût prononcé pour le jeu sous toutes ses formes. Sur BeBasket, il conçoit également des quiz et des contenus interactifs pour tester les connaissances des fans, toujours avec une touche ludique et maligne.
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
Alexandre Sarr ne jouera pas contre Israël
EuroBasket
00h00Alexandre Sarr, victime d’une alerte musculaire, ne jouera pas contre Israël
audience france slovénie
EuroBasket
00h00France – Slovénie : un pic d’audience à 900 000 téléspectateurs pour TF1 à l’EuroBasket
EuroBasket
00h00Basket – L’incroyable actualité du samedi 30 août
EuroBasket
00h00La Serbie perd son lieutenant : Bogdan Bogdanović forfait pour le reste de l’EuroBasket
americup team usa canada
AmeriCup
00h00Une remontada historique, un départ catastrophique : Team USA et le Canada ne gagneront pas l’AmeriCup !
Présaison
00h00La JL Bourg et Strasbourg montent en puissance, du grand Yohan Choupas pour la première sortie de l’Élan Chalon
cholet mans trophée golfe
Présaison
00h00Déjà un derby Cholet – Le Mans au Trophée du Golfe : Bogues, Berhanemeskel et Agbo chauds comme la braise
EuroBasket
00h00« Il progresse énormément » : Alexandre Sarr essentiel face à la Slovénie
Daniel Theis
EuroLeague
00h00[Vidéo] Le match parfait de Daniel Theis avec l’Allemagne
Très heureux en équipe de France, Zaccharie Risacher est très bon sur ce début d'Euro
EuroBasket
00h00Bien dans l’équipe, Zaccharie Risacher a confirmé contre la Slovénie
1 / 0
Livenews NBA
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
1 / 0