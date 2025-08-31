Basket – L’incroyable actualité du samedi 30 août
39 articles en une journée, un record historique pour les équipes de BeBasket en ce samedi 30 août ! Entre Eurobasket, Americup, WNBA, pré-saison LNB et basket international, retour sur la riche actualité de ce week-end.
Crédit photo : FIBA
1/ L’EuroBasket bat son plein
Avec 12 matchs hier, les 24 équipes présentes à l’EuroBasket étaient en piste hier, avec souvent 2 à 3 matchs en parallèle. Notamment présents en Pologne, nos journalistes Gabriel Pantel-Jouve et Alexandre Lacoste se sont démenés, bien accompagnés par Julie Dumélie à la photographie.
Les résumés de match: Allemagne-Lituanie, Estonie-Tchéquie, Islande-Belgique, Italie-Géorgie, Grande-Bretagne-Suède, Lettonie-Serbie, Grèce-Chypre, Finlande-Monténégro, Turquie-Portugal, Espagne-Bosnie-Herzégovine, Pologne-Israël.
Les autres faits marquants:
- Dennis Schröder victime de cris racistes lors du match Allemagne – Lituanie
- L’hymne national d’Israël copieusement sifflé à l’EuroBasket
- La Serbie perd son lieutenant : Bogdan Bogdanović forfait pour le reste de l’EuroBasket
2/ L’équipe de France s’impose face à la Slovénie
L’avant match:
- Alen Omic et les Slovènes sous pression : « On a besoin de gagner contre la France ! »
- Zaccharie Risacher a trouvé sa place dans la rotation des Bleus : « Je suis très à l’aise »
Le résumé du match:
Les réactions après match:
- Le coach de la Slovénie s’interroge : « Parfois, je me demandais si j’étais dans une salle de basket ou de sport de combat… »
- Fauthoux après la victoire des Bleus sur la Slovénie, « les joueurs ont vraiment rectifié les choses »
- « Il a été incroyable » : Sylvain Francisco en feu face à la Slovénie
- Dernier panier polémique, mea-culpa de Francisco, critiques de Prepelic, Hifi expulsé : fin de match tendue entre la France et la Slovénie
3/ Pré-saison LNB
- BETCLIC Elite: Tony Snell, pourquoi le choix de Boulazac ? « Je n’en ai aucune idée ! »
- BETCLIC Elite: Carl Ponsar avec le SLUC Nancy comme partenaire d’entraînement pour sa présaison
- BETCLIC Elite / ELITE 2: Le Limoges CSP s’offre le premier clasico de la saison
- ELITE 2:151 d’évaluation pour Roanne en préparation : la Chorale dévoile son potentiel face à Antibes
- ELITE 2: L’ASA sans pitié avec Metz, Marcus Hammond offre le derby à Poitiers contre La Rochelle
- LBWL : Rester à l’ASVEL, une « suite logique pour Aïnhoa Risacher afin de « se présenter à la Draft WNBA dans 2 ans »
4/ Basket international
- WNBA: Leïla Lacan – Rachid Meziane : une relation franco-française qui fonctionne dans le Connecticut
- Basket féminin: Finaliste de l’EuroLeague avec Mersin, Christelle Diallo change de club en Turquie
- NBA Europe: Vers une union de la FIBA avec l’EuroLeague grâce à l’EuroBasket ?
- Australie: Débuts timides en Australie pour Noa Kouakou-Heugue, l’un des rares potentiels draftés français en 2026 ?
- AmeriCup 2025 le 30/08: Team USA se qualifie pour les demi-finales de l’AmeriCup 2025
- AmeriCup 2025 le 31/08: Une remontada historique, un départ catastrophique : Team USA et le Canada ne gagneront pas l’AmeriCup !
