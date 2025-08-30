L’Espagne se relance avec une victoire convaincante face à la Bosnie-Herzégovine

L’Espagne a effacé les doutes nés de sa défaite inaugurale face à la Géorgie en dominant la Bosnie-Herzégovine 88-67 à Limassol. Les quadruples champions continentaux ont montré un tout autre visage pour décrocher leur première victoire du tournoi et équilibrer leur bilan à 1-1 dans le groupe C.

Santi Aldama mène la charge offensive espagnole

La Roja a pris le contrôle du match dès le deuxième quart-temps grâce à un run de 11-2 qui lui a permis de creuser un écart de 35-20. L’avantage s’est ensuite étendu à 18 points avant que quatre paniers à 3-points dans les quatre premières minutes de la seconde période ne portent le score à 56-34, scellant définitivement l’issue de la rencontre.

Santi Aldama s’est montré irrésistible pour l’Espagne. L’ailier NBA a converti 7 de ses 11 tentatives de tirs, dont 4 tirs à 3-points, pour terminer avec 19 points. Il a également capté 5 rebonds sans commettre la moindre perte de balle en seulement 19 minutes de jeu. Willy Hernangomez a ajouté 16 points tandis que Dario Brizuela a contribué avec 15 points et 5 passes décisives.

Du côté bosnien, Kenan Kamenjas a été le meilleur marqueur avec 14 points, pendant que Jusuf Nurkic était limité à 10 unités. La différence s’est notamment faite à longue distance : l’Espagne a converti 15 tirs à 3-points avec un excellent 39% de réussite, quand la Bosnie-Herzégovine n’en a réussi que 3 sur 21 tentatives (14%).

Cette large victoire permet à l’Espagne d’aborder sereinement son prochain match dimanche face à Chypre. L’écart de 21 points pourrait également s’avérer précieux en cas d’égalité à trois dans le groupe, compensant partiellement les 14 points de retard concédés face à la Géorgie. La Bosnie-Herzégovine devra quant à elle relever un nouveau défi de taille contre l’Italie, victorieuse de la Géorgie lors de la première journée.