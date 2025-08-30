Recherche
EuroBasket masculin

L’Espagne se relance avec une victoire convaincante face à la Bosnie-Herzégovine

EuroBasket - Les champions en titre espagnols rebondissent parfaitement après leur défaite d'ouverture en s'imposant 88-67 contre la Bosnie-Herzégovine lors du FIBA EuroBasket 2025 à Chypre.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’Espagne se relance avec une victoire convaincante face à la Bosnie-Herzégovine

L’Espagne a réagi et signé sa première victoire dans cet EuroBasket

Crédit photo : FIBA

L’Espagne a effacé les doutes nés de sa défaite inaugurale face à la Géorgie en dominant la Bosnie-Herzégovine 88-67 à Limassol. Les quadruples champions continentaux ont montré un tout autre visage pour décrocher leur première victoire du tournoi et équilibrer leur bilan à 1-1 dans le groupe C.

Santi Aldama mène la charge offensive espagnole

La Roja a pris le contrôle du match dès le deuxième quart-temps grâce à un run de 11-2 qui lui a permis de creuser un écart de 35-20. L’avantage s’est ensuite étendu à 18 points avant que quatre paniers à 3-points dans les quatre premières minutes de la seconde période ne portent le score à 56-34, scellant définitivement l’issue de la rencontre.

Santi Aldama s’est montré irrésistible pour l’Espagne. L’ailier NBA a converti 7 de ses 11 tentatives de tirs, dont 4 tirs à 3-points, pour terminer avec 19 points. Il a également capté 5 rebonds sans commettre la moindre perte de balle en seulement 19 minutes de jeu. Willy Hernangomez a ajouté 16 points tandis que Dario Brizuela a contribué avec 15 points et 5 passes décisives.

Du côté bosnien, Kenan Kamenjas a été le meilleur marqueur avec 14 points, pendant que Jusuf Nurkic était limité à 10 unités. La différence s’est notamment faite à longue distance : l’Espagne a converti 15 tirs à 3-points avec un excellent 39% de réussite, quand la Bosnie-Herzégovine n’en a réussi que 3 sur 21 tentatives (14%).

Cette large victoire permet à l’Espagne d’aborder sereinement son prochain match dimanche face à Chypre. L’écart de 21 points pourrait également s’avérer précieux en cas d’égalité à trois dans le groupe, compensant partiellement les 14 points de retard concédés face à la Géorgie. La Bosnie-Herzégovine devra quant à elle relever un nouveau défi de taille contre l’Italie, victorieuse de la Géorgie lors de la première journée.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
