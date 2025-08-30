Leïla Lacan – Rachid Meziane : une relation franco-française qui fonctionne dans le Connecticut

C’est la belle surprise de cette deuxième moitié de saison en WNBA. Draftée en 10e position en avril 2024 mais privée de saison rookie l’été dernier en raison des Jeux Olympiques, Leïla Lacan (1,80 m, 21 ans) a aussi raté la première moitié de cette saison 2025 pour se consacrer à l’équipe de France. Ce qui donne le ton de ses priorités, même à un si jeune âge, à la manière d’une Iliana Rupert. Pourtant, le Connecticut Sun l’a accueillie en milieu de saison et lui a tout de suite donné des responsabilités. Grâce forcément à la présence de Rachid Meziane au coaching, qui connaît et apprécie depuis longtemps le profil de sa jeune compatriote, pour l’avoir affrontée dans le championnat français.

Un environnement favorable

Dans ce tout nouvel environnement, l’Aveyronnaise a révélé plusieurs fois que la présence d’un coach français aidait à son intégration. Notamment à cause de son anglais toujours hésitant, comme on a pu le voir en conférence de presse. Deux autres compatriotes sont aussi présentes dans l’effectif (Bria Hartley et Migna Touré), ce qui fait du Connecticut Sun l’équipe la plus française de WNBA.

« Leïla est une joueuse sur laquelle on s’était positionnés avec Villeneuve-d’Ascq à la sortie de l’INSEP [2022], et aussi après sa belle saison à Angers [2024]. C’est marrant de la retrouver loin de tout ça » confiait Rachid Meziane à La Dépêche en décembre dernier. Le scouting remonte donc aux plus jeunes années de la prospect, élue dans les cinq majeurs de l’Euro U18 2022 et de la Coupe du monde U19 2023. D’autant plus qu’elle avait donné du fil à retordre à Villeneuve d’Ascq quand elle jouait sous le maillot d’Angers ou de Basket Landes.

« Leïla, c’est le futur du basket français ! Elle a cette particularité de pouvoir évoluer aux postes 2 et 1, elle a un gabarit assez intéressant, j’aime son énergie, sa façon de développer son jeu avec agressivité, c’est une joueuse qui est toujours intense. Elle est capable de défendre fort et a un vrai impact en attaque. Je pense sincèrement qu’elle a une belle marge de progression » continuait-il. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’avenir lui a donné raison.

Aucun temps d’adaptation nécessaire sur le parquet

Après des débuts tonitruants en défense (meilleure intercepteuse de la ligue depuis son arrivée début juillet), Lacan commence aussi à faire parler d’elle offensivement (10 points et 4 passes décisives de moyenne). Après un match à 14 passes décisives et 0 turnover – ce qui n’avait été fait qu’une seule fois dans l’histoire – elle vient de réussir deux cartons d’affilée à 22 points. Dont l’un contre les championnes en titre du New-York Liberty.

Le tout avec… un œil au beurre noir, qui a failli pousser son coach à l’empêcher de jouer pour ne pas prendre de risques. « Mais elle voulait absolument jouer, c’est une gagnante » a expliqué Meziane. « Personnellement, quand je suis malade par exemple, je joue mieux. Parce que je n’ai pas à réfléchir, je joue à l’instinct et j’ai juste à suivre le rythme du match. C’est facile de ne pas penser à mon œil quand je vois l’intensité mise par mes coéquipières » a relevé la principale intéressée en conférence de presse.

Cette jeune équipe du Connecticut Sun a totalement changé de visage depuis l’arrivée de Lacan. Désormais avant-dernière après avoir longtemps été lanterne rouge, la franchise voisine de New-York pose de belles bases pour l’avenir, avec une identité basée sur l’intensité défensive et le jeu rapide. Ce qui convient parfaitement au style de jeu de sa rookie française.