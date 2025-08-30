Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
WNBA

Leïla Lacan – Rachid Meziane : une relation franco-française qui fonctionne dans le Connecticut

WNBA - Avec un bilan de 2 victoires pour 15 défaites au moment de son arrivée, le Connecticut Sun a montré un tout autre visage avec Leïla Lacan dans l'effectif (8 victoires pour 13 défaites depuis). Désormais titulaire, la rookie tricolore fait forte impression, grâce notamment à son coach Rachid Meziane qui lui fait confiance.
|
00h00
Résumé
Écouter
Leïla Lacan – Rachid Meziane : une relation franco-française qui fonctionne dans le Connecticut

Après bientôt deux mois, la relation entre Rachid Meziane et Leïla Lacan porte déjà ses fruits

Crédit photo : © David Butler II-Imagn Images

C’est la belle surprise de cette deuxième moitié de saison en WNBA. Draftée en 10e position en avril 2024 mais privée de saison rookie l’été dernier en raison des Jeux Olympiques, Leïla Lacan (1,80 m, 21 ans) a aussi raté la première moitié de cette saison 2025 pour se consacrer à l’équipe de France. Ce qui donne le ton de ses priorités, même à un si jeune âge, à la manière d’une Iliana Rupert. Pourtant, le Connecticut Sun l’a accueillie en milieu de saison et lui a tout de suite donné des responsabilités. Grâce forcément à la présence de Rachid Meziane au coaching, qui connaît et apprécie depuis longtemps le profil de sa jeune compatriote, pour l’avoir affrontée dans le championnat français.

Un environnement favorable

Dans ce tout nouvel environnement, l’Aveyronnaise a révélé plusieurs fois que la présence d’un coach français aidait à son intégration. Notamment à cause de son anglais toujours hésitant, comme on a pu le voir en conférence de presse. Deux autres compatriotes sont aussi présentes dans l’effectif (Bria Hartley et Migna Touré), ce qui fait du Connecticut Sun l’équipe la plus française de WNBA.

LIRE AUSSI

« Leïla est une joueuse sur laquelle on s’était positionnés avec Villeneuve-d’Ascq à la sortie de l’INSEP [2022], et aussi après sa belle saison à Angers [2024]. C’est marrant de la retrouver loin de tout ça » confiait Rachid Meziane à La Dépêche en décembre dernier. Le scouting remonte donc aux plus jeunes années de la prospect, élue dans les cinq majeurs de l’Euro U18 2022 et de la Coupe du monde U19 2023. D’autant plus qu’elle avait donné du fil à retordre à Villeneuve d’Ascq quand elle jouait sous le maillot d’Angers ou de Basket Landes.

« Leïla, c’est le futur du basket français ! Elle a cette particularité de pouvoir évoluer aux postes 2 et 1, elle a un gabarit assez intéressant, j’aime son énergie, sa façon de développer son jeu avec agressivité, c’est une joueuse qui est toujours intense. Elle est capable de défendre fort et a un vrai impact en attaque. Je pense sincèrement qu’elle a une belle marge de progression » continuait-il. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’avenir lui a donné raison.

Aucun temps d’adaptation nécessaire sur le parquet

Après des débuts tonitruants en défense (meilleure intercepteuse de la ligue depuis son arrivée début juillet), Lacan commence aussi à faire parler d’elle offensivement (10 points et 4 passes décisives de moyenne). Après un match à 14 passes décisives et 0 turnover – ce qui n’avait été fait qu’une seule fois dans l’histoire – elle vient de réussir deux cartons d’affilée à 22 points. Dont l’un contre les championnes en titre du New-York Liberty.

Le tout avec… un œil au beurre noir, qui a failli pousser son coach à l’empêcher de jouer pour ne pas prendre de risques. « Mais elle voulait absolument jouer, c’est une gagnante » a expliqué Meziane. « Personnellement, quand je suis malade par exemple, je joue mieux. Parce que je n’ai pas à réfléchir, je joue à l’instinct et j’ai juste à suivre le rythme du match. C’est facile de ne pas penser à mon œil quand je vois l’intensité mise par mes coéquipières » a relevé la principale intéressée en conférence de presse.

LIRE AUSSI

Cette jeune équipe du Connecticut Sun a totalement changé de visage depuis l’arrivée de Lacan. Désormais avant-dernière après avoir longtemps été lanterne rouge, la franchise voisine de New-York pose de belles bases pour l’avenir, avec une identité basée sur l’intensité défensive et le jeu rapide. Ce qui convient parfaitement au style de jeu de sa rookie française.

Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.
WNBA
WNBA
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
mans cholet présaison
Présaison
00h00Même en présaison, Le Mans continue de gagner contre Cholet
rupert record wnba
WNBA
00h00En mode sniper, Iliana Rupert établit son nouveau record en WNBA
AmeriCup
00h00Le Brésil remporte sa première AmeriCup depuis 16 ans avec un Yago Santos MVP
EuroBasket
00h00Le programme TV de l’EuroBasket 2025 ce lundi 1er septembre
Frédéric Fauthoux a perdu son premier match avec l'équipe de France ce dimanche, après 11 victoires pour commencer son mandat à la tête des Bleus
EuroBasket
00h0011 victoires de suite avant une première défaite : Fauthoux ne dépasse pas le record de De Vincenzi
ELITE 2
00h00Avec Germain Castano, le Stade Rochelais va jouer « un basket à risques » en ELITE 2
Jordan Loyd a encore marqué 26 points pour permettre à la Pologne de se défaire de l'Islande à l'Euro
EuroBasket
00h00Bousculée par l’Islande, la Pologne de Loyd reste invaincue à l’Euro
Abonnez-vous à BeBasket pour nous soutenir et bénéficier d'une expérience de lecture bien plus agréable
Médias
00h00Soutenir BeBasket en s’abonnant, c’est faire vivre un média 100% indépendant dédié au basket français
Simone Fontecchio a marqué 39 points pour l'Italie à l'Euro, contre la Bosnie-Herzégovine
EuroBasket
00h00Simone Fontecchio explose avec 39 points contre la Bosnie-Herzégovine
EuroBasket
00h00« On a fait du handball » : les Bleus (encore) impuissants face à la défense de zone
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Cette ancienne star NBA annonce sa retraite après 15 ans de carrière professionnelle
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
1 / 0