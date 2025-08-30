Jordan Loyd remet ça : la Pologne bat Israël et reste invaincue à l’Euro

La Pologne a vécu des émotions fortes mais s’est imposée face à Israël (66-64) dans un match spectaculaire qui a tenu en haleine les 9 000 spectateurs de la Spodek Arena jusqu’à la dernière seconde. Les co-organisateurs de l’EuroBasket 2025 restent ainsi invaincus après deux journées de compétition.

Jordan Loydinski, déjà de retour

Comme jeudi face à la Slovénie, Jordan Loyd a une fois de plus porté la Pologne sur ses épaules avec une performance exceptionnelle de 27 points, réussissant 5 tirs à 3-points sur 8 tentatives. Après avoir inscrit 32 points lors du match d’ouverture contre la Slovénie, l’arrière américain confirme son statut de leader offensif de cette équipe polonaise.

Le tournant du match s’est joué dans les dernières minutes. Alors qu’Israël avait pris les devants 64-62 grâce à un 3-points de Khadeen Carrington à 1 minute 12 de la fin, Loyd a égalisé en pénétrant vers le panier. Sur la possession suivante, il a donné l’avantage définitif à la Pologne en marquant sur un rebond offensif de son propre tir manqué, portant le score à 66-64 à 13 secondes de la sirène. Derrière, Deni Avdija n’est pas parvenu à lui répondre avec une ultime tentative de tir à 3-points.

JORDAN LOYD. YOU ARE A MAD MAN! 🤯 SCORED FINAL 7 PTS OF HIS TEAM & THE GAME-WINNING TIP 🔥#EUROBASKET pic.twitter.com/MbICJoTY4H — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 30, 2025

Le capitaine Mateusz Ponitka s’est offert un beau cadeau d’anniversaire avec un double-double de 16 points et 11 rebonds, contribuant à la domination polonaise au rebond (51-40).

Deni Avdija maintient Israël dans le match

Du côté israélien, Deni Avdija a livré une prestation remarquable avec 23 points, 9 rebonds et 5 passes décisives, jouant devant son entraîneur de Portland, Chauncey Billups. L’ailier avait particulièrement brillé au troisième quart-temps en inscrivant 16 points, permettant à son équipe de revenir d’un déficit de 14 points.

Malgré 17 balles perdues, la Pologne a trouvé les ressources nécessaires pour s’imposer, notamment grâce à sa supériorité au rebond. L’équipe d’Igor Milicic a mené pendant 30 minutes et 41 secondes du match, contre seulement 4 minutes et 41 secondes pour Israël.

Avec cette victoire, la Pologne rejoint la France en tête du Groupe D avec un bilan parfait de 2-0. Les co-organisateurs affronteront l’Islande lors de leur prochain match, tandis qu’Israël (1-1) se mesurera à l’équipe de France invaincue le 31 août à 17h00. Mardi soir, l’équipe de France et Israël se retrouveront à la Spodek.