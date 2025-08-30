Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
EuroBasket masculin

Jordan Loyd remet ça : la Pologne bat Israël et reste invaincue à l’Euro

EuroBasket - Jordan Loyd brille avec 27 points dans un thriller haletant. La Pologne reste invaincue à l'EuroBasket 2025 après avoir battu Israël 66-64 dans un match palpitant devant 9 000 spectateurs à Katowice.
|
00h00
Résumé
Écouter
Jordan Loyd remet ça : la Pologne bat Israël et reste invaincue à l’Euro

Le capitaine Mateusz Ponitka et Jordan Loyd se prennent dans les bras après la victoire de la Pologne contre Israël

Crédit photo : Julie Dumélié

La Pologne a vécu des émotions fortes mais s’est imposée face à Israël (66-64) dans un match spectaculaire qui a tenu en haleine les 9 000 spectateurs de la Spodek Arena jusqu’à la dernière seconde. Les co-organisateurs de l’EuroBasket 2025 restent ainsi invaincus après deux journées de compétition.

Jordan Loydinski, déjà de retour

Comme jeudi face à la Slovénie, Jordan Loyd a une fois de plus porté la Pologne sur ses épaules avec une performance exceptionnelle de 27 points, réussissant 5 tirs à 3-points sur 8 tentatives. Après avoir inscrit 32 points lors du match d’ouverture contre la Slovénie, l’arrière américain confirme son statut de leader offensif de cette équipe polonaise.

Le tournant du match s’est joué dans les dernières minutes. Alors qu’Israël avait pris les devants 64-62 grâce à un 3-points de Khadeen Carrington à 1 minute 12 de la fin, Loyd a égalisé en pénétrant vers le panier. Sur la possession suivante, il a donné l’avantage définitif à la Pologne en marquant sur un rebond offensif de son propre tir manqué, portant le score à 66-64 à 13 secondes de la sirène. Derrière, Deni Avdija n’est pas parvenu à lui répondre avec une ultime tentative de tir à 3-points.

Le capitaine Mateusz Ponitka s’est offert un beau cadeau d’anniversaire avec un double-double de 16 points et 11 rebonds, contribuant à la domination polonaise au rebond (51-40).

Deni Avdija maintient Israël dans le match

Du côté israélien, Deni Avdija a livré une prestation remarquable avec 23 points, 9 rebonds et 5 passes décisives, jouant devant son entraîneur de Portland, Chauncey Billups. L’ailier avait particulièrement brillé au troisième quart-temps en inscrivant 16 points, permettant à son équipe de revenir d’un déficit de 14 points.

Malgré 17 balles perdues, la Pologne a trouvé les ressources nécessaires pour s’imposer, notamment grâce à sa supériorité au rebond. L’équipe d’Igor Milicic a mené pendant 30 minutes et 41 secondes du match, contre seulement 4 minutes et 41 secondes pour Israël.

Avec cette victoire, la Pologne rejoint la France en tête du Groupe D avec un bilan parfait de 2-0. Les co-organisateurs affronteront l’Islande lors de leur prochain match, tandis qu’Israël (1-1) se mesurera à l’équipe de France invaincue le 31 août à 17h00. Mardi soir, l’équipe de France et Israël se retrouveront à la Spodek.

Sylvain Sultat
Sylvain Sultat suit la NBA au quotidien, entre performances individuelles, dynamiques collectives et grandes histoires de la ligue. Sur BeBasket, il décrypte l’actualité américaine avec passion et régularité, toujours à l’affût des tendances qui font bouger le monde du basket.
Islande
Islande
Suivre
Israël
Israël
Suivre
Slovénie
Slovénie
Suivre
France
France
Suivre
Pologne
Pologne
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
karbonator63
Je continue de penser que le match piège c'est demain...les croisements entre les groupes sont toujours aléatoires donc finir premier ou deuxième ne garantit rien. Et puis Loydanski va bien passer à coté d'un match
Répondre
(0) J'aime
Livenews
Le capitaine Mateusz Ponitka et Jordan Loyd se prennent dans les bras après la victoire de la Pologne contre Israël
EuroBasket masculin
00h00Jordan Loyd remet ça : la Pologne bat Israël et reste invaincue à l’Euro
L'Espagne a réagi et signé sa première victoire dans cet EuroBasket
EuroBasket
00h00L’Espagne se relance avec une victoire convaincante face à la Bosnie-Herzégovine
EuroBasket
00h00Dernier panier polémique, mea-culpa de Francisco, critiques de Prepelic, Hifi expulsé : fin de match tendue entre la France et la Slovénie
Sengun - Larkin - Osman, le trio magique de la Turquie sur cet Euro
EuroBasket
00h00Alperen Sengun brille encore, la Turquie elle aussi en huitièmes de finale de l’EuroBasket
Lauri Markkanen a encore marqué 26 points
EuroBasket
00h00Markkanen mène la Finlande vers les huitièmes de finale avec un double-double
Gavin Ware a été très bon contre l'Elan béarnais
Préparation
00h00Le Limoges CSP s’offre le premier clasico de la saison
EuroBasket
00h00L’hymne national d’Israël copieusement sifflé à l’EuroBasket
Sylvain Francisco a signé un énorme match contre la Slovénie
EuroBasket
00h00« Il a été incroyable » : Sylvain Francisco en feu face à la Slovénie
Frédéric Fauthoux reste invaincu en équipe de France, après la victoire des Bleus face à la Slovénie à l'EuroBasket
EuroBasket
00h00Fauthoux après la victoire des Bleus sur la Slovénie, « les joueurs ont vraiment rectifié les choses »
Tyler Dorsey a été très bon pour la Grèce contre Chypre
EuroBasket
00h00La Grèce l’emporte face à Chypre sans Giannis Antetokounmpo
1 / 0
Livenews NBA
NBA 2k26 est attendu le 5 septembre 2025
NBA
00h00Cette nouveauté révolutionnaire dans NBA 2K26
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
1 / 0