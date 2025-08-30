L’ASA sans pitié avec Metz, Marcus Hammond offre le derby à Poitiers contre La Rochelle

En pleine préparation sur l’île de Ré à Saint-Clément des Baleines, le Stade Rochelais a perdu sur le gong (79-77) face à Poitiers.

40' • Le PB86 remporte le quatrième acte 20-10 et arrache la victoire. 🫡 Du rythme, de l'adresse… une 𝙗𝙚𝙡𝙡𝙚 𝙥𝙧𝙚𝙨𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣 𝙘𝙤𝙡𝙡𝙚𝙘𝙩𝙞𝙫𝙚 de nos Maritimes, la prépa continue ! 🟡 77 – 79 🔵#Prepa | #FievreSR pic.twitter.com/VedSDQquPs — Stade Rochelais Basket (@SR_Rupella) August 29, 2025

Au-delà du résultat, les deux équipes peuvent se satisfaire de l’intensité mise tout au long de la rencontre. Ce sont les Charentais, par le biais de Robert Ford (14 points), qui ont pris l’avantage puis accéléré au retour des vestiaires (72-43, 20’) grâce à un très bon Tyler Thomas. L’Américain a pris feu : 17 points à 7/8 aux tirs en 17 minutes seulement.

Mais petit à petit, le PB refait son retard jusqu’à égaliser à la 37e minute (75-75) par Marcus Hammond. Ce dernier termine le travail à deux secondes de la fin et donne la victoire aux Poitevins 79-77. En 25 minutes, la recrue estivale a noirci la feuille de statistiques : 16 points à 50% de réussite globale.

Malgré la défaite, le technicien rochelais a vu des éléments satisfaisants dans cette confrontation relevée, qu’il confie à nos confrères de Sud-Ouest. “C’était un très, très bon match d’entraînement. Si on met tous un petit peu plus de discipline, on peut vite progresser en attaque. J’en suis sûr. […] Défensivement, c’est bien ; on a un programme défensif très lourd qu’ils commencent à digérer”. La préparation continue pour les deux écuries de la région, qui vont de nouveau s’affronter vendredi prochain pour un “match retour”.

Match à sens unique pour Gries-Souffel

Plus à l’Est, il n’y a pas eu match entre Gries-Souffel et Metz, dans cette affiche du Grand Est. L’ASA n’a fait qu’une bouchée des Canonniers en s’imposant 103 à 52 à la Forest Arena.

✅ Les Irréductibles s’imposent très largement pour ce second match de préparation à la Forest Arena ! 🪄 Prochain rendez-vous : le 6 septembre à Souffelweyersheim face à Champagne Basket !😄 pic.twitter.com/kFrtuVa5a7 — Alliance Sport Alsace (@basket_asa) August 29, 2025

En plus du carton offensif, les Alsaciens peuvent se féliciter de leur défense bien en place qui a même haussé le ton en seconde période, avec 16 petits points encaissés sur les 20 dernières minutes. En attaque, Nelson Phillips a mené la danse avec 24 points à 8/12 au global et 4 passes décisives en 22 minutes, bien aidé par le jeune Killian Malwaya et ses 16 points à 6/9 aux tirs. L’ASA a maintenant rendez-vous le 6 septembre à Souffelweyersheim face à Champagne Basket, pour peaufiner sa préparation.

Les Canonniers, vraisemblablement empreints de fatigue, enchaînaient un deuxième amical en deux jours, après le premier remporté 97-78 face à Récy. Cela s’est ressenti dans leur adresse aux tirs : seulement 34% au global dont 25% à 3-points.