Recherche
Logo Bebasket
Recherche
Logo Bebasket
Se connecter
  • À la une
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Mes joueurs
  • Équipe de France
  • Interviews
  • Quiz
  • CONTACTEZ-NOUS
ELITE 2

L’ASA sans pitié avec Metz, Marcus Hammond offre le derby à Poitiers contre La Rochelle

ELITE 2 - Pour son troisième match amical, le Stade Rochelais s’est fait surprendre au buzzer par Poitiers (79-77) emmené par un Marcus Hammond décisif. De son côté, Gries-Souffel n’a fait qu’une bouchée des Canonniers (103-52) avec un Nelson Phillips très en jambes.
|
00h00
Résumé
Écouter
L’ASA sans pitié avec Metz, Marcus Hammond offre le derby à Poitiers contre La Rochelle

Sans pitié, Nelson Phillips a porté l’ASA vers une large victoire face à Metz.

Crédit photo : Alliance Sport Alsace

En pleine préparation sur l’île de Ré à Saint-Clément des Baleines, le Stade Rochelais a perdu sur le gong (79-77) face à Poitiers.

Au-delà du résultat, les deux équipes peuvent se satisfaire de l’intensité mise tout au long de la rencontre. Ce sont les Charentais, par le biais de Robert Ford (14 points), qui ont pris l’avantage puis accéléré au retour des vestiaires (72-43, 20’) grâce à un très bon Tyler Thomas. L’Américain a pris feu : 17 points à 7/8 aux tirs en 17 minutes seulement.

Mais petit à petit, le PB refait son retard jusqu’à égaliser à la 37e minute (75-75) par Marcus Hammond. Ce dernier termine le travail à deux secondes de la fin et donne la victoire aux Poitevins 79-77. En 25 minutes, la recrue estivale a noirci la feuille de statistiques : 16 points à 50% de réussite globale. 

Malgré la défaite, le technicien rochelais a vu des éléments satisfaisants dans cette confrontation relevée, qu’il confie à nos confrères de Sud-Ouest. “C’était un très, très bon match d’entraînement. Si on met tous un petit peu plus de discipline, on peut vite progresser en attaque. J’en suis sûr. […] Défensivement, c’est bien ; on a un programme défensif très lourd qu’ils commencent à digérer”. La préparation continue pour les deux écuries de la région, qui vont de nouveau s’affronter vendredi prochain pour un “match retour”.

Match à sens unique pour Gries-Souffel

Plus à l’Est, il n’y a pas eu match entre Gries-Souffel et Metz, dans cette affiche du Grand Est. L’ASA n’a fait qu’une bouchée des Canonniers en s’imposant 103 à 52 à la Forest Arena. 

En plus du carton offensif, les Alsaciens peuvent se féliciter de leur défense bien en place qui a même haussé le ton en seconde période, avec 16 petits points encaissés sur les 20 dernières minutes. En attaque, Nelson Phillips a mené la danse avec 24 points à 8/12 au global et 4 passes décisives en 22 minutes, bien aidé par le jeune Killian Malwaya et ses 16 points à 6/9 aux tirs. L’ASA a maintenant rendez-vous le 6 septembre à Souffelweyersheim face à Champagne Basket, pour peaufiner sa préparation.

Les Canonniers, vraisemblablement empreints de fatigue, enchaînaient un deuxième amical en deux jours, après le premier remporté 97-78 face à Récy. Cela s’est ressenti dans leur adresse aux tirs : seulement 34% au global dont 25% à 3-points.

Image Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
Poitiers
Poitiers
Suivre
Metz
Metz
Suivre
ELITE 2
ELITE 2
Suivre
T-shirt offcourt

Commentaires

Veuillez vous connecter afin de pouvoir commenter ou aimer
Connexion
Livenews
La Chorale de Roanne était à 10 sur 15 à 3-points au cours du match
ELITE 2
00h00151 d’évaluation pour Roanne en préparation : la Chorale dévoile son potentiel face à Antibes
EuroBasket
00h00En démonstration contre la Lituanie, l’Allemagne se qualifie pour les huitièmes de finale
NBL
00h00Débuts timides en Australie pour Noa Kouakou-Heugue, l’un des rares potentiels draftés français en 2026 ?
ELITE 2
00h00L’ASA sans pitié avec Metz, Marcus Hammond offre le derby à Poitiers contre La Rochelle
Nikola Jokic et la Serbie ont galéré contre le Portugal
EuroBasket
00h00Bodganovic blessé, Petrusev exclu, Pesic en colère : la Serbie a souffert contre le Portugal
Féminines
00h00Finaliste de l’EuroLeague avec Mersin, Christelle Diallo change de club en Turquie
EuroBasket
00h00Douze matchs ce samedi 30 août : vaste programme à l’EuroBasket !
EuroBasket
00h00L’incroyable mutisme de l’Estonie, battue dans le money-time face à la Lettonie !
EuroLeague
00h00Vers une union de la FIBA avec l’EuroLeague grâce à l’EuroBasket ?
WNBA
00h00Leïla Lacan – Rachid Meziane : une relation franco-française qui fonctionne dans le Connecticut
1 / 0
Livenews NBA
NBA
00h00Les New York Knicks ont failli réaliser une première dans l’histoire de la NBA : des contacts étaient établis avec une coach pour prendre la tête de l’équipe
NBA
00h00Les Lakers ont choisi leur camp pour l’EuroBasket : les dirigeants affichent un soutien total à leur superstar
NBA
00h00De champion NBA avec LeBron James à quarterback numéro 1 aux États-Unis : l’incroyable reconversion de ce néo-retraité qui rêve des JO 2028
NBA
00h00Les Cleveland Cavaliers perdent l’un de leurs meilleurs shooteurs pour au moins 3 mois, un premier coup dur pour les candidats au titre
Russell Westbrook sous le maillot des Denver Nuggets face à Oklahoma City
NBA
00h00Les Kings insistent : Russell Westbrook reste une option sérieuse
Malik Beasley sous le maillot de Détroit face à Jalen Brunson sous le maillot des Knicks
NBA
00h00Malik Beasley attire l’intérêt des Knicks et Cavaliers après la fin de l’enquête fédérale
PJ Washington sous le maillot des Hornets face aux Kings
NBA
00h00PJ Washington proche d’une prolongation à 90M$ avec les Mavericks
Josh Giddey sous les couleurs des Bulls face à Indiana
NBA
00h00Josh Giddey et les Bulls : bras de fer autour de sa prolongation à Chicago
Carte signée par Michael Jordan et Kobe Bryant
NBA
00h00Carte Jordan-Bryant : un Graal vendu 12,93 millions de dollars aux enchères
Kobe Bryant sous le maillot des Lakers face à Golden State
NBA
00h00Warner Bros lance un biopic sur Kobe Bryant : les coulisses de la draft NBA 1996
1 / 0