Finaliste de l’EuroLeague avec Mersin, Christelle Diallo change de club en Turquie

Après le Melikgazi Kayseri et le CBK Mersin, Christelle Diallo (1,93 m, 32 ans) s’est engagée avec Kocaeli, son troisième club de première division turque.

La pivot expérimentée tournait à 9,8 points, 2,9 rebonds et 1,9 passes décisives par match pour Melikgazi Kayseri la saison dernière, avant de rejoindre en février un mastodonte du basket européen : Mersin, et sa diaspora française. Là-bas, Diallo a joué l’EuroLeague seulement par bribes : trois petits matchs en bout de banc pour 2 points de moyenne.

Après une fin de saison frustrante, entre faible temps de jeu et issue malheureuse, l’internationale française devrait endosser davantage de responsabilités à Kocaeli, où le club s’est empressé de témoigner sa satisfaction quant à sa signature. “Nous sommes ravis d’avoir trouvé un accord avec Christelle Diallo. Nous attendons d’elle une contribution significative, dans le cadre de la restructuration de l’effectif pour la saison à venir”, peut-on lire dans le communiqué d’annonce.

Christelle Diallo poursuit ainsi un parcours unique, elle qui n’a découvert l’étranger qu’à la trentaine passée. La native d’Issy-les-Moulineaux a très longtemps évolué en LFB dont elle finit championne de France par deux fois. Diallo a défendu les couleurs de Bourges, Nice, Lyon, Tarbes, Charleville-Mézières et Villeneuve-d’Ascq dans des rôles limités, avant de s’envoler pour Saragosse en 2023.

Cette première expérience en-dehors de l’Hexagone s’avère payante puisqu’elle se montre en championnat, où l’équipe se hisse jusqu’en demi-finale de Liga, mais aussi en EuroLeague. Sur la scène internationale, Diallo apportait 9,1 points à 51% d’adresse globale, 3,3 rebonds et 1,3 passe décisive de moyenne par match sous le maillot espagnol, convainquant les clubs turcs de miser sur elle.