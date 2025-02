La belle ascension de Christelle Diallo, qui vient renforcer la diaspora française de Mersin

Le vestiaire de Mersin va parler de plus en plus Français ! Marine Fauthoux, Marine Johannès et Iliana Rupert s’apprêtent à accueillir une compatriote sur les bords de la Mer Méditerranée en la personne de Christelle Diallo (1,93 m, 31 ans), embauchée jusqu’à la fin de la saison.

✍️ Çimsa ÇBK Mersin’e Hoş Geldin Christelle Diallo!#WelcomeÇBKMersin Organizasyonumuz, Pivot pozisyonunda oynayan Fransız oyuncu Christelle Diallo ile sezon sonuna kadar anlaşma sağlamıştır.#WeAreÇBK #YourCityYourTeam #EuroLeagueWomen pic.twitter.com/A6scVOcQ7d — ÇİMSA ÇBK Mersin (@CBKMersin) February 16, 2025

Un formidable accomplissement pour la native d’Issy-les-Moulineaux qui débarque, sur le tard, chez un mastodonte du basket européen. Expatriée tardivement après toute une carrière passée en LFB (avec Bourges, Nice, Lyon, Tarbes, Charleville-Mézières et Villeneuve-d’Ascq), sans jamais y dépasser les 22 minutes de moyenne, la Francilienne a changé le cours de sa carrière en 2023 en s’engageant avec Saragosse.

Avec le club espagnol, elle a découvert l’étranger et disputé l’EuroLeague pour la deuxième fois de sa carrière (9,1 points à 51%, 3,3 rebonds et 1,3 passe décisive), cinq ans après une première expérience avec l’ESBVA, si l’on excepte trois matchs sous les couleurs berruyères à l’aube de son parcours professionnel.

Des débuts hors catégorie

Demi-finaliste de Liga Endesa, Christelle Diallo a opté pour l’expérience turque à Kayseri cette saison. Bien lui en a pris puisque ses belles performances avec le Melikgazi (9,8 points, 2,9 rebonds et 1,9 passe décisive), pourtant relégable en KBSL (6v-12d), ont tapé dans l’œil d’un club bien plus huppé.

Avec le finaliste de l’EuroLeague 2023, la double championne de France (en 2012 et 2013) sera vite jetée dans le grand bain. Cette semaine, Mersin démarre son play-in de l’EuroLeague face à Valence. Une série entrecoupée par un choc national contre le Fenerbahçe, le club que le CBK espère déboulonner. Pour cause, malgré quatre finales, le Çukurova Basketbol Kulübü (créé en 2015) n’a toujours pas été sacré champion de Turquie.