3x3

Sixtine Macquet veut « repartir avec la médaille d’or » pour sa première compétition internationale avec l’équipe de France 3×3

3x3 - Championne de France 2025 avec Basket Landes, Sixtine Macquet ouvre véritablement son chapitre chez les Bleues du 3x3 à l'occasion de la Coupe d'Europe à Copenhague (Danemark). La meneuse a évoqué à la Fédération ce que représente cette première convocation en compétition officielle, mais aussi les ambitions qu'elle nourrit avec un groupe renouvelé.
00h00
Sixtine Macquet veut « repartir avec la médaille d’or » pour sa première compétition internationale avec l’équipe de France 3×3

Sixtine Macquet va participer à sa première compétition internationale avec l’équipe de France de 3×3, après son titre avec Basket Landes en 5×5.

Crédit photo : FIBA

Sélectionnée par François Brisson pour la Coupe d’Europe de 3×3, Sixtine Macquet (1,96 m, 24 ans) va découvrir l’univers des compétitions internationales en 3×3 sous le maillot de l’équipe de France à Copenhague. Pour sa première sélection officielle, la joueuse tricolore n’a pas caché à la Fédération son enthousiasme et son émotion à l’idée de défendre les couleurs bleues.

Aux côtés de joueuses déjà aguerries comme Marie-Eve Paget et Marie Mané, la joueuse de Basket Landes doit très vite trouver ses repères. Le 3×3 français se veut ambitieux sur la scène internationale : après un été mitigé avec une élimination en quart de finale de la Coupe du Monde et un parcours en dent de scie sur le circuit international, les Bleues veulent de nouveau se positionner comme l’une des nations phare de la discipline.

« Porter le maillot de l’équipe de France, c’est un honneur »

Malgré ces attentes, Sixtine Macquet ne boude pas son plaisir. “Porter le maillot de l’équipe de France, c’est un honneur. Je mesure vraiment la responsabilité que cela représente”. Pour répondre au défi, elle espère s’appuyer sur sa connaissance du 3×3, qui “demande de l’adaptation, mais ce n’est pas difficile”, elle qui a déjà remporté « FIBA 3×3 Women’s Series » à Marseille ou encore l’Open de France SuperLeague il y a deux ans. La meneuse peut aussi compter sur les connexions existantes avec ses coéquipières. En effet, Yohana Ewodo, sa partenaire à Basket Landes, et Marie Mané, avec qui elle a évolué à Landerneau, représenteront elles aussi la France lors de la Coupe d’Europe. “Le fait qu’on s’entende bien en dehors du terrain va nous aider. Les adversaires ne nous attendent pas forcément, donc c’est peut-être une force supplémentaire”, avance-t-elle.

Rédaction

Avec cet effet de surprise et une cohésion renforcée après les derniers résultats décevants des Bleues, Sixtine Macquet ne minimise pas ses ambitions pour sa première compétition internationale de 3×3. “L’objectif, c’est clairement de repartir avec une médaille d’or. On veut vraiment bien faire et montrer que la France est toujours parmi les meilleures nations. Si on peut ramener le titre, ce serait l’idéal”.

Les Bleues entreront en lice au cœur d’une poule composée de l’Azerbaïdjan et de l’Ukraine, deux nations inférieures sur le papier mais en plein développement dans la discipline. L’intégralité de la Coupe d’Europe 3×3 est à suivre en direct sur lequipe.fr/tv et sur la Chaîne l’Equipe.

Arthur Puybertier
Arthur Puybertier
Arthur Puybertier est le journaliste rookie de BeBasket. Il suit de près l’actualité du basket, de la Nationale 1 jusqu'à la NCAA, NBA et WNBA ! Il analyse le jeu et les transferts avec une solide culture sportive et un regard éclairé sur les enjeux du sport. Cette saison, il couvrira également l'Euroleague et la Betclic ELITE depuis l'Adidas Arena et le Palais des Sports Maurice Thorez, pour vous faire vivre l'actualité au plus près.
1 / 0