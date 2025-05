Nadir Hifi seulement le 3e Français à terminer meilleur marqueur d’une saison : les leaders statistiques de la saison 2024-25 de Betclic ELITE

Alors que la saison régulière de Betclic ELITE a rendu son verdict, que les trophées individuels ont tous été distribués, il ne reste plus qu’à mettre en avant les leaders statistiques de cet exercice 2024-2025. Sans grande surprise, beaucoup de lauréats des distinctions personnelles sont en tête de liste de certaines catégories… sauf pour le meilleur marqueur.

Nadir Hifi rejoint Edwin Jackson et Victor Wembanyama

Dans un monde sans son partenaire T.J. Shorts, Nadir Hifi (1,85 m, 22 ans) aurait certainement élu MVP de Betclic ELITE en 2024-2025. Oui mais voilà, le Californien a ravi son second trophée de meilleur joueur dans l’Hexagone, alors l’international français doit se contenter du seul titre individuel de meilleur marqueur de la saison. Ce qui n’est pas une prouesse à prendre à la légère, surtout pas pour un joueur tricolore.

En effet, le natif d’Illkirch-Gradenstaden est seulement 3e Français à terminer meilleur marqueur d’un exercice depuis la création de la Ligue Nationale de Basket (1987), rejoignant Edwin Jackson (18,4 points en 2014-2015) et Victor Wembanyama (21,6 points en 2022-2023). Sur l’ensemble de la régulière 24-25, Nadir Hifi a compilé 18,2 points à 43% aux tirs dont 39% à 3-points, avec plus de 2 rebonds et 2 passes décisives pour 1,7 ballon perdu, ce qui est d’autant plus remarquable en jouant un peu moins de 23 minutes par rencontre.

PROFIL JOUEUR Nadir HIFI Poste(s): Meneur/Arrière Taille: 185 cm Âge: 22 ans (16/07/2002) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 18,2 #1 REB 2,7 #108 PD 2,6 #54

Si T.J. Shorts a donc dû se contenter du 3e rang parmi les meilleurs marqueurs, le MVP de la saison régulière triomphe en revanche à l’évaluation (20,4), ainsi qu’au niveau des passes décisives (7,9), loin devant Mathéo Leray (6,4) et Axel Julien (6,1). Le jeune meneur du Stade Rochelais peut tout de même se prévaloir de dominer une catégorie, celle des interceptions (1,6), devant deux Nanterriens, Desi Rodriguez et Ahmad Caver.

Enfin, au niveau des rebonds et des contres, ce sont logiquement deux intérieurs qui ont fini tout en haut. Dans le secteur du rebond, c’est le Saint-Quentinois Dominik Olejniczak qui domine très légèrement le Nancéien Shevon Thompson ou encore Wilfried Yeguete. Le pivot monégasque Georgios Papagiannis a terminé en tête des contres avec 1,4 block par rencontre.