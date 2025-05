T.J. Shorts, MVP de Betclic ELITE pour la deuxième année consécutive

Pour la deuxième année d’affilée, T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans) s’adjuge le titre de MVP de la saison en Betclic ELITE. Comme en 2023-2024, le meneur du Paris Basketball a mis tout le monde d’accord avec des statistiques impressionnantes et un impact hors normes.

👑 BACK TO BACK HISTORIQUE POUR T.J. SHORTS ! LE MEILLEUR JOUEUR DE FRANCE DEPUIS 2 ANS.

UN DES MEILLEURS JOUEURS D'EUROPE. Le meneur du @ParisBasketball devient le 1er joueur à réaliser le doublé depuis la réunification du vote du MVP (2015) 🐐#TrophéesLNB #BetclicELITE pic.twitter.com/yjhRjNRvyb — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) May 17, 2025

Le patron de la saison régulière

Avec 20,5 d’évaluation moyenne (n°1), 16,9 points (3e meilleur marqueur du championnat) et 8 passes décisives (meilleur passeur), le meneur américain, naturalisé macédonien, a porté le Paris Basketball vers les sommets. Le tout en seulement 23 minutes et 50 secondes par match, preuve de son efficacité redoutable.

Déjà incontournable la saison passée, T.J. Shorts devient surtout le premier joueur à réussir le doublé MVP depuis la réunification du vote en 2015, marquant un peu plus l’histoire de la Ligue Nationale de Basket.

Si certains parlaient d’une concurrence plus ouverte cette saison, le meneur parisien a mis fin au suspense avec la régularité d’un métronome et des performances de haut niveau, semaine après semaine. Sous ses ordres, le Paris Basketball a terminé premier ex-æquo de la saison régulière, en quête d’un premier sacre national.

PROFIL JOUEUR T.J. SHORTS Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 27 ans (15/10/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 16,9 #3 REB 2,1 #148 PD 8 #1

Un des meilleurs joueurs d’Europe

Au-delà de la France, T.J. Shorts s’affirme aujourd’hui comme l’un des meilleurs meneurs d’Europe, après avoir brillé en BCL (MVP en 2022-2023), EuroCup (MVP en 2023-2024) et lors de sa première saison en EuroLeague (3e au titre de MVP). Sa capacité à créer pour lui et pour les autres, sa vitesse et sa lecture du jeu en font un cauchemar pour toutes les défenses.

Encore en pleine ascension, le meneur de 27 ans continue de repousser ses limites et celles de son équipe. Rendez-vous désormais en playoffs pour confirmer cette domination sur la scène nationale. Avant de rentrer aux États-Unis et découvrir la NBA chez les Memphis Grizzlies ?