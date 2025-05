T.J. Shorts pourrait rejoindre Tuomas Iisalo en NBA aux Memphis Grizzlies !

Le visage du Paris Basketball depuis deux saisons, T.J. Shorts (1,75 m, 27 ans), pourrait bien prendre un nouvel envol dans sa carrière. D’après des informations de Basket Europe, le meneur de jeu serait attendu de l’autre côté de l’Atlantique la saison prochaine, en NBA. Sa destination aux États-Unis serait même déjà connu, les Memphis Grizzlies, où il retrouverait le technicien sous lequel il s’est révélé, Tuomas Iisalo.

Une première saison aboutie en EuroLeague

Alors que le départ de T.J. Shorts de Paris semble inéluctable, lui qui est fortement courtisé par toute l’EuroLeague, c’est donc dans l’Association que le Californien pourrait franchir une nouvelle étape dans sa carrière. Troisième du scrutin du MVP d’EuroLeague, parmi les favoris pour réaliser le doublé dans l’Hexagone, le meneur de petite taille (1,75 m) est logiquement l’un des joueurs les plus convoités du Vieux Continent. Pour sa découverte de l’EuroLeague, le rookie a compilé 19 points à 50% aux tirs, 2 rebonds et 7 passes décisives pour 2 ballons perdus en 27 minutes de jeu en moyenne.

PROFIL JOUEUR T.J. SHORTS Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 27 ans (15/10/1997) Nationalités: Stats 2024-2025 / Betclic ELITE PTS 17 #3 REB 2 #152 PD 8 #1

Retour de la connexion victorieuse Iisalo – Shorts ?

Et quoi de plus logique qu’il pose ses bagages dans la franchise du Tennessee, où son ex-entraîneur Tuomas Iisalo a été officiellement promu head-coach début mai. Parti vers les États-Unis pour être premier assistant chez les Grizzlies après une saison remplie de succès à Paris (Leaders Cup et EuroCup, ainsi que les finales du championnat de France), le technicien finlandais a assuré l’intérim de Taylor Jenkins en fin de saison, après le renvoi de ce dernier juste avant les playoffs.

Les histoires de T.J. Shorts et Tuomas Iisalo sont intimement liées. Les deux ont commencé à collaborer à Bonn en 2022, pour la suite victorieuse que l’on connaît, remportant successivement la BCL 2023, l’EuroCup et la Leaders Cup 2024, avec des trophées individuels à la pelle pour le meneur également. « Il essaie par tous les moyens de me faire progresser et ça n’a pas de prix », nous disait T.J. Shorts à propos de Tuomas Iisalo lors de leur année commune en France. « Il est un peu comme un mentor pour moi. » Lorsque le Finlandais avait signé à Paris, T.J. Shorts (et une bonne partie de Bonn) avait suivi. Rebelote cette fois, avec le graal absolu pour un joueur américain, la NBA ?