Nancy gagne et Monaco perd : le SLUC n’est plus qu’à une victoire du titre de champion de France Espoirs

Le SLUC Nancy a fait un pas de plus vers le titre de champion de France Espoirs. Le club lorrain (25 victoires et 2 défaites) s’est imposé 82 à 60 face à Cholet Basket, champion en titre, pendant que son dauphin, l’AS Monaco (19 victoires et 8 défaites), s’est fait surprendre à Saint-Quentin. Alors qu’il reste sept journées, Nancy compte six victoires d’avance et le point-average sur la Roca Team. Une seule victoire permettra au groupe de Pierre Verdière de valider son titre de champion de France Espoirs, sept ans après celui de 2017.

Guillaume Grotzinger, probable MVP de la saison, a encore sorti un match plein face à Cholet. Auteur de 23 points, 3 rebonds, 8 passes décisives, 3 interceptions, 11 fautes provoquées et de 30 d’évaluation, il a dominé avec son compère Thomas Llaury (23 points) une équipe choletaise trop maladroite (42% à 2-points) et dominé physiquement (22 fautes à 12) alors que ses U17 n’étaient pas là pour l’aider, car en plein Cholet Mondial Basketball.

Le SQBB dompte le Rocher

De son côté, Saint-Quentin a vaincu par deux fois Monaco en Pro et en Espoirs. Porté par leur meneur Achille Delbecq (20 points) et par leur ailier-fort Mehdi Bouhmama (16 rebonds), les Picards ont créé la surprise face à Monaco et son espoir iranien Mohamed Amini (23 points, 12 rebonds, 8 passes décisives). C’est le quatrième succès de la saison pour le SQBB. Les U21 saint-quentinois avaient pourtant perdu contre Le Portel trois jours plus tôt, alors que l’ESSM n’avait pas gagné un seul match (27 défaites !) sur toute la saison régulière.