Nando De Colo et l’ASVEL ont trouvé un arrangement

Nando De Colo (1,95 m, 37 ans) et l’ASVEL devraient continuer l’aventure ensemble encore deux saisons. Au-delà de l’intérêt sportif, le club rhodanien trouve ainsi le bon compromis afin de régler les reliquats des précédents émoluments de la star française.

Ainsi, Nando De Colo va pouvoir récupérer l’argent que le club lui doit sur les deux saisons à venir. Une telle proposition a déjà été faite à Youssoupha Fall et Joffrey Lauvergne. Reste à savoir si les deux intérieurs lui donneront suite.

Arrivé à l’ASVEL en 2022, Nando De Colo s’était engagé pour deux saisons plus une troisième optionnelle. Via un contrat d’image, l’ex-sponsor Smart Good Things devait prendre en charge une bonne partie du salaire annuel (1,5 million d’euros) de l’international français. Une promesse qui n’a pas été tenue par l’entreprise de Serge Bueno. Son associé Tony Parker et son club ont fini par trouver une solution pour s’entendre avec Nando De Colo.