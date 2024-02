Quatre mois après sa claque à Bourg, Nanterre veut confirmer ses progrès

La saison de Nanterre continue d’être une belle réussite, d’autant plus après avoir sorti de fort belle manière le tenant du titre de la Leaders Cup, l’ASVEL (82-78). Solidement ancrés à la 5e place de la Betclic ELITE (15 victoires – 8 défaites), qualifiés pour le top 8 de la Coupe de France et donc présents en demi-finales à Saint-Chamond, les Nanterriens réalisent pour le moment un quasi sans-faute.

Et ce malgré quelques difficultés lancinantes en début de saison, notamment à l’extérieur. Le début d’année 2024 a montré une nette progression (victoire au Portel et à Roanne), une évolution qui s’est confirmée lors de la victoire face à Villeurbanne ce vendredi.

« Je pense aussi que cette équipe a progressé, analysait l’entraîneur nanterrien Pascal Donnadieu. Au fil des semaines, on a plus de certitude dans notre jeu, plus de collectif. En début de saison, on avait quelques matchs où on prenait vraiment l’eau, en étant archi-dominé. Cela nous arrive de moins en moins, on a un peu réglé nos problèmes de match à l’extérieur. Cela ne prémédite pas ce qui nous arrivera demain (samedi) car Bourg est une excellente équipe mais il faut considérer que l’équipe a énormément progressé que ce soit individuellement ou collectivement. C’est ma plus grande satisfaction. »

« On est capable de jouer un basket différent à Nanterre »

Face aux Rhodaniens, les coéquipiers de Desi Rodriguez ont surtout montrer qu’il pouvait l’emporter autrement que par l’adresse extérieure. Maladroit que ce soit derrière la ligne à 3-points ou sur celle de réparation, Nanterre a su battre l’ASVEL à son propre jeu, celui de l’intensité physique.

« Je vais faire un peu d’humour : on m’a souvent catalogué de coach avec des fous furieux qui dégainaient à tout va, plaisantait Pascal Donnadieu. Même si c’est sur le tard et ma dernière année, on est capable de jouer un basket différent à Nanterre. On a une force de percussion sur les tirs à 2-points : on est l’équipe qui a le meilleur pourcentage du championnat (NDLR : 4e meilleur pourcentage de Betclic ELITE à 2-points). Il fallait être en capacité d’évoluer mais cela ne nous empêche de mettre de gros tirs à l’image de Justin Bibbins. »

En demi-finales de la Leaders Cup, Nanterre va désormais avoir affaire au voisin de l’ASVEL, la JL Bourg. L’équipe bressane, au basket « efficace et de qualité » selon l’assistant de l’équipe de France, avait infligé une large défaite à Ibrahima Fall-Faye et ses partenaires en octobre dernier à Ékinox (85-67, 6e journée). « En début de saison, on ne pouvait pas nous juger, estime le pivot sénégalais. Notre coach était en équipe de France et moi, je n’avais effectué aucun match de présaison. Bourg-en-Bresse est une grande équipe, comme l’ASVEL. Mais c’est une défaite qui restent dans nos têtes quand même. »

A Saint-Chamond,