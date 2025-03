Nanterre face à l’historique AEK Athènes en quart de finale de la BCL : le tirage complet

En quart de finale de la BCL (Basketball Champions League), Nanterre 92 fera face à l’AEK Athènes pour une place au Final Four de la Ligue des Champions. La confrontation se fera au meilleur des trois matchs, avec l’avantage du terrain pour le club grec (deux matchs à jouer à Athènes, dont la potentielle belle). Le tirage au sort du top 8 de la compétition a été effectué ce vendredi 28 mars.

