Nanterre n’abdique pas et retournera en Grèce pour aller chercher le Final Four de BCL !

Nanterre 92 prolonge son aventure avec la BCL pour au moins un match supplémentaire. Dans l’obligation de l’emporter à Maurice-Thorez face à l’AEK Athènes, vainqueur à l’aller dans ce quart de finale, le club des Hauts-de-Seine a réalisé une prestation pleine devant son public (82-70). Rendez-vous est désormais pris en Grèce pour une belle décisive et s’offrir le droit de disputer le Final Four à la maison !

𝐖𝐄 𝐇𝐀𝐕𝐄 𝐀 𝐆𝐀𝐌𝐄 𝟑! 😳😳😳 Nanterre protects home court and set up a date in Athens for a do-or-die next week 👀 #BasketballCL pic.twitter.com/U3MOz3C2ep

Déjà tout proche de l’emporter à Athènes, Nanterre 92 a cette fois concrétisé ses nouvelles très bonnes dispositions face au club grec. Après un début de match en faveur des Athéniens, les Altoséquanais ont complètement renversé le cours des choses, portés par leurs joueurs d’expériences, à l’image du capitaine Benjamin Sene (18 points à 6/13 aux tirs) et de William Howard (22 points à 8/11).

Tout prenait pourtant la tournure d’une fin d’aventure à la vue des premières minutes de jeu. Mené 13-24 à la fin du 1er quart-temps, Nanterre 92 a poussé un impressionnant run dans le 2e quart-temps pour changer l’issue de la soirée. En remportant la période sur le score de 27 à 9, l’équipe de Philippe Da Silva a ainsi regagné les vestiaires avec l’avantage au score (42-33)… et un état d’esprit déterminé.

Nanterre were down by 11 at some point, and came back huge with this 17-2 run 😳#BasketballCL | @Nanterre92 pic.twitter.com/2jZ7Vbu503

— Basketball Champions League (@BasketballCL) April 16, 2025