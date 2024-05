Nanterre prolonge Desi Rodriguez pour deux saisons

Desi Rodriguez (1,96 m, 28 ans) continue l’aventure à Nanterre. L’intérieur a prolongé pour deux saisons annonce le club des Hauts-de-Seine. Arrivé l’été dernier après une première saison en France à Limoges, l’Américano-Dominicain a fait plus que confirmer.

Productif (12,2 points à 54,7% de réussite aux tirs, dont 34,4% à 3-points, 4,2 rebonds et 2 passes décisives en 25 minutes sur 44 matches) au sein d’une formation compétitive, Desi Rodriguez va maintenant chercher à stabiliser Nanterre dans le Top 8 de Betclic ELITE. En parallèle, le club va retrouver la Coupe d’Europe et la BCL, sous les ordres de Philippe Da Silva, le successeur désigné de Pascal Donnadieu.

