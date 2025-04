Nantes : après Bryce Nze, saison terminée pour Johan Löfberg

Fin de saison prématurée pour Johan Löfberg en 2024-2025. Le Suédois prend cette décision en concertation avec son staff du Nantes Basket Hermine, en raison de douleurs persistantes au genou et il a donc été convenu qu’il devrait se faire opérer. Cette intervention chirurgicale, un peignage du tendon rotulien pour être exact, devrait se faire dans les prochains jours.

✍🏼 Évolutions d’effectif au NBH 🔗 Toutes les infos ici : https://t.co/gVTTmGaeAN pic.twitter.com/mEuJp0PMun — Nantes Basket Hermine (@NantesBasket44) April 16, 2025

« L’international suédois a tenu à jouer le plus longtemps possible afin d’assurer le maintien avec ses coéquipiers. Il sera allé au bout de ses possibilités et aura tenu un rôle très important lors des matchs cruciaux pour le club », explique le Nantes Basket Hermine dans un communiqué.

De la montée avec La Rochelle au maintien avec Nantes

Pour sa 4e saison en Pro B, Johan Löfberg (1,99 m, 29 ans) a enregistré 10,7 points, 2,6 rebonds et 1,7 passe décisive de moyenne en 33 matchs. Malgré une moyenne de points en baisse régulière ces dernières années, l’ex-joueur de Vichy, Denain et La Rochelle a cependant été une bonne plus-value pour Nantes, en étant le 3ᵉ meilleur marqueur du NBH. Si la saison dernière, il avait aidé le Stade Rochelais à accéder à l’élite, il a cette fois contribué jusqu’au bout à la quête du maintien de l’équipe de Rémy Valin.

Au-delà de la fin de saison prématurée de Johan Löfberg, le Nantes Basket Hermine a également pris la décision de libérer Darel Poirier (2,07 m, 27 ans), désireux de s’engager avec Cholet en Betclic ELITE. Le club nantais n’a plus grand chose à jouer sur cette fin de saison, le maintien étant pratiquement validé (5 victoires d’avance sur la zone rouge à 5 journées du terme de la saison régulière) et le play-in quasiment inaccessible.