Après « une saison très difficile », Darel Poirier quitte bien Nantes pour Cholet

Quasiment deux ans après son dernier match en Betclic ÉLITE disputé sous les couleurs de l’Élan Béarnais, Darel Poirier (2,07 m, 27 ans) va retrouver la première division avec son club formateur, Cholet Basket.

En quête d’un pigiste médical pour Chris Ebou-Ndow et Bastien Vautier, le club des Mauges a bien jeté son dévolu sur son ancien intérieur, qui a successivement défendu les couleurs d’Angers et Nantes en Pro B.

Mathématiquement maintenu depuis le week-end dernier, le NBH a consenti à libérer son joueur de son engagement. « Dans un esprit de bienveillance entre les deux clubs et de respect des ambitions du joueur, le NBH a choisi d’accepter cette proposition qui permettra au joueur d’évoluer au plus haut niveau du championnat français pour cette fin de saison », communique Nantes.

« J’ai été résilient ! »

Moins productif que l’an dernier avec l’EAB (12,7 points à 50% et 5,8 rebonds), où il a connu la douleur d’une relégation, Darel Poirier présente un bilan de 7,6 points à 43%, 3,5 rebonds et 1,8 passe décisive en 32 matchs disputés avec Nantes. « Ça a été une saison très difficile », avouait-il il y a deux semaines.« Les dix premiers matchs ont été très compliqués pour moi, ce n’était pas facile de trouver ma place. Je suis un compétiteur, je ne voulais pas me retrouver dans cette situation. Mais j’ai été résilient, le coach Rémy Valin m’a fait confiance et m’a montré qu’il me montrait d’une façon différente que certains entraîneurs. Ça m’a permis de m’exprimer et de trouver ma place dans l’effectif, mais c’était assez difficile. »

Reste que l’ancien intérieur du Mans Sarthe Basket a été récompensé de son abnégation par un spot au sein d’une équipe du Top 4 de Betclic ÉLITE pour finir la saison, son troisième passage à Cholet après son crochet par l’Académie Gautier (2015/17) et sa courte pige de cinq matchs en remplacement de Neal Sako au début de l’année 2023 (7,2 points à 65% et 3 rebonds). À l’époque, il avait côtoyé Fabrice Lefrançois, qui officiait en tant qu’adjoint de Laurent Vila.