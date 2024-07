Nantes fait revenir le meneur Raijon Kelly

En ce début de semaine, le Nantes Basket Hermine enchaîne les recrues. Après avoir annoncé la venue de Louis Marnette le lundi 15 juillet, le NBH enchaîne avec la signature du meneur américain Raijon Kelly (1,92 m, 31 ans) ce mardi 16 juillet.

✍🏽 𝐑𝐀𝐈𝐉𝐎𝐍 𝐊𝐄𝐋𝐋𝐘, 𝐌𝐄𝐍𝐄𝐔𝐑 𝐀𝐔 𝐍𝐁𝐇 ! Le NBH est heureux de vous annoncer l’arrivée de Raijon Kelly, nouveau meneur en binôme avec Elian, pour la saison 2024 / 2025 ! 🤝🏽 Bienvenue à toi Raijon ! 🔗 Toutes les infos ici : https://t.co/L2PbknuhCP pic.twitter.com/3TfnEBcwMz — Nantes Basket Hermine (@NantesBasket44) July 16, 2024

Le pro de la pige médicale en Pro B

Pour accompagner Elian Benitez à la mène, Nantes mise donc sur un meneur étranger expérimenté en la personne de Raijon Kelly. Le joueur est bien connu du championnat de France, et plus particulièrement de la Pro B, pour y avoir évolué avec Lille, Boulazac et Angers. Après deux saisons de bonne facture dans le Nord (plus de 12 points et 4,5 passes décisives de moyenne entre 2020 et 2022), l’Américain avait évolué dans le Périgord et en Anjou sous le statut de remplaçant médical. Ce qui ne l’avait pas empêché de bien s’intégrer à chaque fois, que ce soit au BBD (13 points de moyenne en 9 matchs) ou avec l’Étoile d’Angers (10,7 points de moyenne en 6 matchs).

La saison dernière, Raijon Kelly avait découvert un 6e pays européen dans sa carrière, avec la Roumanie du côté de Pitesti (7,2 points et 3,8 passes décisives en 21 minutes de jeu en moyenne).