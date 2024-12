NBA Cup : Atlanta rejoint les demi-finales malgré les difficultés de Risacher, Houston qualifié dans la controverse

Les Atlanta Hawks se sont qualifiés pour les demi-finales de la NBA Cup en s’imposant à New York face aux Knicks (108-100). Une victoire marquée par la performance de Trae Young et De’Andre Hunter, malgré un match difficile pour Zaccharie Risacher (2,05 m, 19 ans). Dans l’autre quart de finale, Houston a battu Golden State (91-90) sur un coup de sifflet litigieux en fin de match.

Another iconic celly at The Garden 🥶🎲 pic.twitter.com/JIXyuiVEFx — Atlanta Hawks (@ATLHawks) December 12, 2024

Atlanta surclasse New York malgré une entame compliquée

Dans un Madison Square Garden hostile, les Hawks ont réalisé une belle remontée pour éliminer les Knicks et atteindre le dernier carré de la NBA Cup. Menés de 12 points en première mi-temps (54-47 à la pause), les Hawks ont pris l’avantage grâce à un troisième quart-temps explosif (34-18), porté par Trae Young, auteur de 22 points et 11 passes décisives.

De’Andre Hunter (24 points) et Jalen Johnson (21 points, 15 rebonds, 7 passes) ont également brillé pour Atlanta, qui s’affirme comme l’une des surprises de cette compétition après avoir déjà battu Boston et Cleveland en phase de groupes.

Malgré la qualification, le rookie français Zaccharie Risacher a connu une soirée difficile. Avec seulement 2 points à 1/8 aux tirs, 1 rebond et 2 passes décisives en 17 minutes, il n’a pas pesé dans la rencontre. Il s’est néanmoins illustré par un beau contre sur Jalen Brunson, limité à 14 points par la défense d’Atlanta.

Zaccharie Risacher fights through traffic for the bucket 💪 🏆 ATL-NYK | 2Q

🏆 ESPN pic.twitter.com/p3TVCQ4ot6 — NBA (@NBA) December 12, 2024

Houston renverse Golden State dans la polémique

Dans l’autre quart de finale, Houston a arraché une victoire sur le fil face aux Golden State Warriors (91-90), grâce à deux lancers francs décisifs de Jalen Green dans les dernières secondes. Ce dénouement a été entaché par une décision arbitrale controversée, une faute sifflée sur Jonathan Kuminga (2,03 m, 22 ans) lors d’une bataille pour un rebond, qualifiée d’« incompréhensible » par l’entraîneur des Warriors, Steve Kerr.

Stephen Curry (19 points) a eu une opportunité de donner la victoire à son équipe, mais son tir à 3-points a échoué. Houston a ensuite profité de la précision d’Alperen Sengun (26 points et 11 rebonds) pour revenir dans le match et s’imposer.

HOUSTON HAS THE LEAD AFTER THIS WILD SEQUENCE 😱 pic.twitter.com/vg6xPLZUBx — NBA on TNT (@NBAonTNT) December 12, 2024

Les demi-finales à Las Vegas

Avec cette qualification, Atlanta affrontera Milwaukee en demi-finale, tandis que Houston défiera Oklahoma City. Ces rencontres se joueront vendredi à Las Vegas, avant une finale programmée mardi dans la même ville.