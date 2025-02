Neno Asceric nommé sélectionneur de la Guinée, Alpha Diallo devrait décliner la convocation

Presque un an après son éviction de l’ALM Évreux, Neno Asceric (59 ans) va retrouver un banc de touche ce week-end. Le technicien serbe a accepté de devenir le sélectionneur de la Guinée pour la fenêtre de qualifications prévue cette semaine à Tripoli (Libye).

Toujours fanny après trois matchs, la Guinée affrontera successivement l’Angola, la Tunisie et le Kenya afin de tenter de renverser la vapeur.

« Le terrain de basket m’a beaucoup manqué »

« J’aime trop être sur un terrain de basket et ça m’a beaucoup manqué », explique-t-il. « C’est une nouvelle expérience de vie, qui va aussi me permettre de développer mes connaissances basket. J’ai déjà été sélectionneur de l’Autriche pendant cinq ans mais c’est complètement différent là. On va avoir très peu de temps pour travailler et l’équipe n’est pas au complet non plus. »

Le point d’interrogation majeur concerne Alpha Diallo. Tout juste devenu Papa, le Monégasque figure dans la liste des 12 mais il devrait renoncer afin de rester aux côtés de sa femme. Il ne sera en tout cas pas là vendredi pour le premier match face à l’Angola, et l’opportunité de le faire venir seulement pour les deux rencontres du week-end.

Alpha Kaba n’est pas là

Désormais en Corée du Sud, Alpha Kaba n’a pas pu venir non plus. En revanche, beaucoup de noms connus figurent dans le roster d’Asceric : Ahmed Doumbia (Chartres), Cheick Sekou-Conde (Rennes), Ousmane Kaba (Poissy), Abdoulaye Sy (Avignon) ou encore Tidjan Keita. Deux anciens béarnais sont également dans le lot : le naturalisé Shannon Evans, arrivé ce mercredi, et Ousmane Drame, attendu jeudi.

« Il y a certains talents », avance Neno Asceric. « Si on arrivait à se qualifier pour l’AfroBasket cet été, ça pourrait être très intéressant au complet. On ne sait jamais quelle porte pourrait s’ouvrir ensuite… On a fait notre premier entraînement en 5-contre-5 mercredi. Ce ne sera pas facile mais je suis optimiste ! »