Nick Calathes dispose d’une date de retour : premier match en EuroLeague avec Monaco le 26 décembre

À ce stade-là, Nick Calathes n’en est plus à un petit report près… Alors que l’AS Monaco avait annoncé que sa présence contre le Bayern Munich était « possible », le cerveau grec de la Roca Team n’a pas foulé le parquet face aux Bavarois (93-74) mardi. Et ne sera pas non plus des déplacements au Real Madrid et à Limoges en cette fin de semaine.

Si sa reprise a été maintes fois repoussée, de la fin octobre à la fin novembre, puis à la mi-décembre, le meilleur passeur de l’histoire de l’EuroLeague a bien repris les entraînements collectifs ce lundi. Mieux, il dispose désormais d’une vraie date établie pour son retour sur les parquets : jeudi 26 décembre, à l’occasion de la réception de l’Anadolu Efes Istanbul. Soit 97 jours après sa seule et unique apparition sous les couleurs monégasques, lors de la première journée de Betclic ÉLITE à Saint-Quentin. C’était le 20 septembre, à une époque où Sasa Obradovic était encore l’entraîneur de l’AS Monaco…