Nick Calathes snobé du Top 25 all-time de l’EuroLeague, Mike James s’indigne

Nick Calathes (1,96 m, 36 ans), actuel meneur de la Roca Team, possède pourtant deux records historiques majeurs en EuroLeague : il est le meilleur passeur et le meilleur intercepteur de l’histoire de la compétition. Pourtant, son nom ne figure pas parmi les 25 joueurs sélectionnés pour intégrer le « All-25 EuroLeague Team ». Une décision qui fait débat, à commencer par son coéquipier à Monaco Mike James, lui-même présent dans ce prestigieux classement.

Depuis l’annonce complète des 25 membres de l’équipe type des 25 ans d’EuroLeague, une question taraude de nombreux observateurs : comment Nick Calathes, qui trône en tête des classements des passes décisives et des interceptions, a-t-il pu être oublié ? L’Américano-Grec, passé notamment par le Panathinaïkos, le FC Barcelone et le Fenerbahçe, est pourtant l’un des meneurs les plus influents de ces deux dernières décennies sur la scène européenne.

Mike James (1,85 m, 34 ans), lui-même élu dans ce top 25, n’a pas mâché ses mots sur le réseau social X. Réagissant à l’absence de son coéquipier, l’arrière américain a lâché :

Parmi les joueurs élus, on retrouve des légendes comme Juan Carlos Navarro, Vassilis Spanoulis, Dimitris Diamantidis, Sergio Llull, ou encore Nando De Colo, seul Français de la liste. Si certains choix font l’unanimité, d’autres interrogent. Le processus de sélection a pourtant été soigneusement encadré : 40% des votes provenaient d’anciens entraîneurs champions, 40% d’anciens MVPs ou membres des équipes de la décennie, les médias et les fans comptant pour 10 % chacun.

