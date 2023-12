Nico Mannion MVP de la journée en Italie pour son premier match avec Varèse

Dans le but de s’exprimer davantage, Niccolo Mannion (1,90 m, 22 ans) a quitté Baskonia pour revenir en Italie et rejoindre le club de Varèse, avant-dernier de Serie A.

Pisté par l’ASVEL, le meneur américano-italien a réussi ses débuts dans son nouveau club. L’ancien joueur d’Arizona a marqué 26 points à 9/17 aux tirs (dont 4/6 à 3-points) et sa formation a battu Pesaro 88 à 81, malgré la belle performance de l’ancien Manceau Scott Bamforth (23 points à 5/8 à 3-points et 6 passes décisives).

Cette performance a permis à Nico Mannion de finir MVP de la 13e journée de Serie A.

Niccolò Mannion è anche #TheBestITA 🇮🇹 @FASTWEB della 13^ giornata! 🔥 Il giocatore della @PallVarese è stato votato da voi su Instagram e X come miglior italiano del turno: fondamentale il suo contributo nella vittoria contro Pesaro con ben 21 punti nell'ultimo quarto! pic.twitter.com/ZIgy4yjy4f

Retour en vidéo sur sa performance dans le tweet suivant :

What a debut for Nico Mannion with Varese:

-26 PTS

-9/17 FG

-4/6 3PT

-1.040 PPP

-4 REB

-1 AST #LBASerieA pic.twitter.com/iqEr86r9pI

