Nicolas Batum parmi les 20 joueurs les plus âgés à débuter la saison en NBA

À bientôt 36 ans, Nicolas Batum (2,03 m, 35 ans) va entamer sa 17e saison en NBA. S’il va au bout de son contrat de deux ans aux Los Angeles Clippers, il égalera le recordman en la matière chez les français, Tony Parker. Ce dernier a pris sa retraite à 37 ans et après 18 saisons pleines.

Un club très fermé

Peu de joueurs en NBA peuvent se targuer d’une seule longévité. Pour entamer cette saison 2024/25, il n’y a que 18 joueurs plus âgés que Batum, sur les 540 joueurs sous contrat dans la ligue américaine. Il est le seul européen de cette liste. Parmi cette poignée de joueurs, on compte quatre ex-MVP (LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Russell Westbrook). Et plusieurs multiples all-stars (Chris Paul, Kevin Love, Kyle Lowry). Les autres sont des role-players qui ont réussi à maximiser leur carrière en devant des joueurs élite dans leur domaine. Le Français en fait donc partie.

« C’est vrai que c’est beaucoup 17 ans, je ne pensais pas faire autant. Ce n’est pas donné à tout le monde » livrait-il auprès de NBA Extra il y a quelques jours. D’autant plus qu’il était censé prendre sa retraite en 2024, à la fois avec l’équipe de France et en NBA. Il est aussi le 12e joueur actif à avoir joué le plus de matchs dans la grande ligue (1053). Avec une régularité et une capacité à éviter les blessures assez folles, puisqu’il a toujours joué plus de 59 matchs par saison dans toute sa carrière, sauf à deux reprises (opération de l’épaule en 2009/10, saison COVID en 2019/20). Cette année, il est de nouveau en forme pour débuter la saison, malgré son long été avec l’équipe de France. Il a notamment pris part au deux derniers matchs de pré-saison des Clippers, avec 9 minutes de moyenne.

Finir en famille

Passé proche de la retraite en 2020 – car il ne s’entendait plus avec le coach James Borrego lors de la fin de son aventure aux Hornets – Batum a vécu une véritable renaissance aux Clippers sous l’impulsion de Tyronn Lue. C’est donc logiquement qu’il a décidé de lui rendre la pareille en terminant sa carrière là-bas. Ce alors qu’il a eu le choix avec… 16 autres offres cet été. La situation est aussi idéale sur le plan personnel, puisque sa famille est restée habiter à Los Angeles lors de son passage à Philadelphie.

L’ailier normand devrait retrouver un rôle de sniper en bout de chaîne en attaque, et de couteau-suisse en défense. Il devrait vite s’accommoder de l’identité de jeu et des systèmes qu’il connaît déjà. Reste à voir s’il aura un temps de jeu similaire à ce qu’il a connu aux Sixers (26 minutes de moyenne la saison dernière, 30 en playoffs). Difficile aussi de voir cette équipe des Clippers comme un contender, alors que l’objectif ultime de Batum reste d’enfin remporter un titre NBA.