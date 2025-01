L’enfant du Limoges CSP Noam Masdieu-Reynaert marque ses premiers points en Betclic ÉLITE

Le 24 janvier 2025 demeurera gravé dans la mémoire de Noam Masdieu-Reynaert (1,86 m, 20 ans). Lors de sa seconde entrée chez les professionnels, il n’a eu besoin que d’une occasion pour marquer son premier panier. Dans les dernières minutes du match contre Chalon, alors que le sort de la rencontre était déjà scellé, le coach limougeaud Mikko Larkas a décidé d’ouvrir le banc.

Noam Masdieu-Reynaert est entré sur le parquet dans la dernière minute. Il a profité de la défense passive de Chalon sur une dernière possession qui n’est pas toujours jouée pour pénétrer. En puissance, le meneur de 20 ans a débordé Michael Stockton puis a fait preuve de beaucoup de touché pour réussir son double pas main gauche contre la planche. De quoi ramener le Cercle Saint-Pierre à 16 points (92-76).



✔️ Compteur débloqué pour Noam Masdieu-Reynaert (20 ans). 💎 4ème meilleur marqueur et 5ème à l'évaluation en #EspoirsELITE, le jeune meneur du @limogescsp a inscrit son premier panier en #BetclicELITE malgré la défaite sur le parquet de l'Elan Chalon. pic.twitter.com/0ZrMA1CvcV — Betclic ELITE (@Betclic_ELITE) January 27, 2025

Au Limoges CSP depuis ses 4 ans

Le Limoges CSP est un club historique mais n’a jamais réellement été réputé pour sa formation locale, malgré des efforts parfois pour structurer son centre de formation. Ainsi, voir un natif de Limoges évoluant au Limoges CSP Association puis au Limoges CSP depuis toujours s’installer au sein de l’équipe professionnelle est une excellent nouvelle. Évidemment, il faudra d’abord continuer à voir Noam Masdieu-Reynaert se mettre en évidence en Espoirs ELITE. A Chalon, lui et les siens ne sont pas passés loin d’une troisième victoire (64-62). Il a terminé le match U21 avec 8 points (4/10 au tir), 9 rebonds et 3 passes décisives. Depuis le début de saison, chez l’avant-dernier du championnat, ce U20 (génération 2005) est le 4e meilleur marqueur du championnat avec 18,5 points de moyenne et cinquième à l’évaluation (20,5).