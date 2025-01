Le Mans battu, Cholet prend la deuxième place du championnat, derrière Bourg

La JL Bourg a fait le break en tête du championnat Espoirs ELITE. Si Nanterre a dominé la première mi-temps (31-40) avec un Jules Durand très inspiré (15 points avant la pause, 3 ensuite), les Bressans sont revenus avant de faire la différence en fin de match. Comme à Strasbourg une semaine auparavant, le trio Wilson Jacques (22 points, 7 rebonds et 2 contres pour 23 d’évaluation) – Anatole Humeau (14 points, 9 passes décisives et 9 rebonds pour 29 d’évaluation) – Léon Sifferlin (14 points et 7 passes pour 23 d’évaluation) a fait la différence.

Si Bourg-en-Bresse (14 victoires et 2 défaites) fait le break, c’est aussi parce que son dauphin depuis le début de saison, Le Mans (11 victoires et 5 défaites), a perdu. Les U21 du MSB ont cédé après prolongation face à Monaco (95-97). Pourtant, Ahmad Dekaki a provoqué une faute à 0,2 seconde de la fin. Mais le natif des Lilas (93), auteur d’un gros match (16 points à 7/14 et 12 rebonds), a raté le premier lancer franc. Résultat, il a volontairement manqué le deuxième pour que son équipe puisse avoir une chance de mettre une claquette. Sans succès.

Cholet passe deuxième, Strasbourg dans le Top 4

Au classement, Cholet en profite pour prendre la deuxième place. L’équipe de Régis Boissié, qui bénéficie du retour de Soren Bracq (15 points à 6/10 aux tirs et 3 passes décisives en 28 minutes) et de la domination intérieure Leopold Levillain (20 points à 8/12, 8 rebonds, 2 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 24 d’évaluation en 28 minutes), s’est baladée à Paris (72-97) dans une Halle Carpentier de Paris désespérément vide ce vendredi après-midi. Strasbourg, qui a retrouvé la victoire en s’imposant de peu chez l’ASVEL (75-78), complète le Top 4 (11 victoires et 5 défaites).