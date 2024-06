Nolan Traoré a quitté l’équipe de France, mais « tout est envisageable »

Alors que le jeu de l’équipe de France va inévitablement pencher vers l’intérieur, désormais, avec la présence de Victor Wembanyama, le poste de meneur constitue le gros chantier des Bleus. À tel point que la présence de Nolan Traoré (1,91 m, 18 ans) parmi les 12 joueurs convoqués pour les Jeux Olympiques faisait office de grosse cote.

Invité en tant que partenaire d’entraînement, la future tête d’affiche de la Draft 2025 avait signé une fin de saison éblouissante avec Saint-Quentin (17,8 points à 43%, 2,2 rebonds et 7 passes décisives en 25 minutes de moyenne sur les cinq derniers matchs). Et auprès des Bleus, il en a impressionné certains ces derniers jours. « Pour l’avoir côtoyé, c’est quelque chose », soufflait Andrew Albicy. « Il est très fort », ajoutait Élie Okobo.

Mais le prodige axonais a quitté la sélection, comme Bodian Massa et Maxime Raynaud. « Nolan est reparti mercredi », a indiqué Vincent Collet. « Malgré tout, on le garde dans un coin de notre tête. En fonction de ce qui va se passer cette semaine à Rouen, tout est envisageable. Jusqu’à la date fatidique (le 6 juillet pour boucler l’effectif, ndlr), on a matière à modifier les choses. » Des propos qui laissent toutefois la porte ouverte à toutes les spéculations pour l’avenir, y compris celle de sa présence dans les 12. Pour l’instant, le sélectionneur normand pense partir avec trois meneurs, plus un combo-guard (Élie Okobo, Nando De Colo ou Nadir Hifi), mais n’exclut pas une formule 2+2. Avec ou sans Traoré ?

Propos recueillis par Maxime Bodilis,