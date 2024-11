Nouveau 3/3 pour les clubs français : l’ASVEL renverse l’Anadolu Efes !

Profitons de ce joli mois de novembre pour le basket français. Après avoir réalisé un 3/3 en EuroLeague pour la première fois depuis 1997 lors de la 10e journée, les clubs de l’Hexagone ont remis le couvert quinze jours plus tard. Aux victoires de Paris contre la Virtus Bologne et de Monaco contre le Panathinaïkos, c’est ajoutée celle de l’ASVEL contre l’Anadolu Efes ce vendredi 29 novembre (97-82) !

29 points à 5 en 10 minutes : l’incroyable série de l’ASVEL pour faire la différence !

Avec le retour de quasiment tous ses cadres, à l’exception d’Edwin Jackson, l’ASVEL a pu pour la première depuis plusieurs semaines enfin se battre à armes égales en EuroLeague. Malgré tout, la première période fut à l’avantage de l’Anadolu Efes (47-55), même dépourvu de son meilleur joueur Shane Larkin. Cela, c’était avant le réveil tonitruant de l’équipe de Pierric Poupet. Avec son énorme coeur du début de saison, Villeurbanne a renversé la table stambouliote dans le dernier quart d’heure de la partie.

En effet, l’arène de Décines a pu assisté à une impressionnante fin de match de la part de ses protégés, qui ont infligé une série de 29 points à 5 entre la 26e et la 35e minute, faisant passer le score de 61-66 à 90-71. Une incroyable série pour l’ASVEL à laquelle ses deux joueurs d’expérience, Joffrey Lauvergne (18 points à 9/11 aux tirs) et Nando De Colo (17 points à 6/9 aux tirs, 4 passes décisives), ont grandement participé. Le retour de Paris Lee à la mène (8 points et 4 passes décisives) a également été salvateur aux côtés de Théo Maledon (17 points à 5/10 aux tirs, 4 rebonds et 7 passes décisives). Les jolies prestations des Français Rodrigue Beaubois (20 points à 7/9 aux tirs) et Vincent Poirier (10 points à 4/8 aux tirs, 3 rebonds et 3 passes décisives) n’ont pas suffi pour le club stambouliote.

Ainsi, l’ASVEL a parfaitement rendu hommage à son capitaine Charles Kahudi, auteur de sa 500e apparition sous le maillot villeurbannais, en faisant preuve de caractère pour s’imposer contre l’Anadolu Efes. L’équipe lyonnaise a ainsi acquis sa 4e victoire de la saison, distançant ainsi légèrement les deux derniers au classement, l’Alba Berlin et la Virtus Bologne.