Nouveau coach et sapeur-pompier, Alexis Desespringalle raccroche les baskets

3 matchs en Pro A (avec Nanterre). 240 en Pro B. Et 131 en Nationale 1. Aperçu pour la première fois sur un parquet professionnel le 27 mars 2009, avec Nanterre, à Saint-Vallier, Alexis Desespringalle a décidé de ranger les baskets au placard. Après une dernière saison galère à Berck (4,4 points à 33% et 2,5 rebonds), ponctuée par une descente sportive en Nationale 2, le Nordiste a décrété qu’il était temps de passer à une nouvelle vie, laissant derrière lui les souvenirs accumulés à la JSF, Rueil, Nantes, Lille, Quimper, Gries-Oberhoffen, Angers et Boulogne-sur-Mer.

« Je vais avoir 34 ans et je suis professionnel depuis quatorze ans », explique-t-il dans les colonnes de La Voix du Nord. « J’ai une maison dans le coin, ma femme travaille ici, je vais avoir un deuxième enfant. Le basketteur aurait bien aimé rester dans le milieu de pro, mais il y a la vie aussi. Il faut savoir voir plus loin que l’année d’après et je pense que, pour moi, c’était le bon moment pour commencer à construire une nouvelle expérience. J’avais envie et besoin de faire autre chose, encore plus après la saison que je viens de vivre à Berck. »

Ainsi, alors qu’il a passé ses diplômes de coach pendant le Covid, alors qu’il évoluait à Angers, le champion de France Pro B 2011 a décidé d’embrasser une carrière d’entraîneur. Alexis Desespringalle a ainsi pris en main l’équipe de Saint-Martin Boulogne (Nationale 3), et continuera à se faire plaisir avec l’équipe réserve. En parallèle, il officiera également en tant que sapeur-pompier à Boulogne-sur-Mer. « C’est une chance de pouvoir faire ses gammes en N3″, poursuit-il dans La Voix du Nord. « Je sais au fond de moi que je suis fait pour entraîner. J’aime tellement ce sport… Même quand je jouais je me disais “j’aurais peut-être fait comme si, comme ça.” Au bout d’un moment la réflexion a pris plus de place que mon instinct de joueur. Je me devais d’être en phase avec moi-même : si je réfléchis plus que je ne joue, peut-être qu’il faut tenter l’expérience. »