Nouveau retraité, Benjamin Monclar va intégrer le staff d’Antibes

Il est une des victimes collatérales de la non-qualification d’Antibes en playoffs de Pro B. Alors qu’il pouvait espérer participer aux dernières phases finales de sa carrière, Benjamin Monclar (1,92 m, 36 ans) a subi comme ses coéquipiers la victoire de l’ASA contre Denain, qui a mis fin à sa carrière. Le cadet de la fratrie Monclar a en effet disputé son dernier match contre Boulazac (victoire 66-58) ce vendredi 10 mai, lors duquel il a marqué 8 points. Avec – à l’image de sa carrière – deux tirs à 3-points sur quatre tentatives.

Après le match, le club antibois a réservé une cérémonie surprise à celui qui vit sa troisième saison d’affilée dans l’équipe. Il y avait auparavant joué deux autres saisons, en 2011-12 et 2012-13. Il conclut sa dernière saison avec des statistiques individuelles de 5,7 points à 40,1% de réussite aux tirs (dont 38,6% à 3-points), 1,2 rebond et 1,4 passe décisive en 18 minutes de moyenne. Une grande partie du public est restée à l’Azur Arena en fin de soirée pour rendre hommage à cette personnalité du club. Une vidéo de remerciement a été diffusée sur l’écran géant de la salle.

Les adieux au basket professionnel de @Benmonclar sous les yeux de Papa Jacques et son frère Julien ! Émotion très vive à l’Azur Arena avec une très belle cérémonie pour le « gamin » des @AntibesSharks !#ProB pic.twitter.com/uW3myZhzmZ — Clément Bigois (@ClemBigois) May 10, 2024

C’est lors de cette cérémonie qu’a été annoncé la nouvelle : Benjamin Monclar va rejoindre le staff des Sharks à partir de la saison prochaine, comme assistant coach. Un rôle auprès des jeunes du centre de formation a aussi été évoqué selon le journaliste Clément Bigois, présent sur place. Comme son frère, aujourd’hui GM de l’ADA Blois, il rejoint donc l’autre côté du monde du basket. Mais il aura eu une carrière bien plus longue que ce dernier. Au total, Benjamin aura disputé 15 saisons complètes au niveau professionnel, à cheval entre Dijon (2 ans de formation + 2 ans chez les pros), Antibes (2 ans puis 3 ans) et Blois (8 ans). Connu pour ses qualités de shooteur, il aura arpenté tous les échelons du basket français, de la Pro A à la Nationale 1, en passant par les Espoirs de Pro A et la Pro B.