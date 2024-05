L’Élan Béarnais et l’Alliance Sport Alsace obtiennent les deux dernières places en playoffs

L’Élan Béarnais et l’Alliance Sport Alsace était détenteurs des deux dernières places en playoffs avant le début de cette 34e et dernière journée de Pro B. Les deux équipes conservent leur place à l’issue de cette dernière levée de la saison régulière, en l’ayant respectivement emporté contre La Rochelle (65-52) et Denain (89-90).

L’Élan Béarnais et l’Alliance Sport Alsace assurent le coup, non sans mal

Dans une rencontre à l’adresse déplorable, notamment en début de match (9/33 aux tirs pour Pau après 20 minutes de jeu), c’est l’Élan Béarnais qui a pris le meilleur sur le Stade Rochelais (65-52). Face à un leader qui avait très peu d’intérêt dans cette fin de saison régulière, Pau-Lacq-Orthez a su en profiter, en étant notamment porté par son meneur Javon Masters (16 points). Le club palois termine ainsi 7e de la saison régulière et affrontera la JA Vichy en quart de finale des playoffs.

En revanche, c’est au bout du suspense que l’Alliance Sport Alsace a assuré sa place dans le top 8. Menée jusqu’à -12 par Denain, l’ASA a effectué une grosse dernière période avec notamment la belle fin de match de Yohan Choupas (26 points, 5 rebonds et 5 passes décisives). Dans une fin de match très stérile (3 points marqués par Denain lors des trois dernières minutes), Gries-Souffel s’en est finalement sorti avec la plus petite des marges pour se hisser en playoffs (89-80). L’entraîneur Nebojsa Bogavac, arrivé début décembre, a transfiguré la saison bas-rhinoise, au point que celle-ci va se prolonger en playoffs, face à La Rochelle.

Pour la deuxième fois de son histoire, l'Alliance Sport Alsace finit huitième et participera aux Playoffs de ProB 🙌🏻#GoASA #ProB #ASAFamily pic.twitter.com/QMqFcit1Hq — Alliance Sport Alsace (@basket_asa) May 10, 2024

Rouen termine 5e aux dépens de Champagne Basket

La victoire d’Antibes face à Boulazac (66-58) ne change donc rien pour les Sharks. Partis de beaucoup trop loin cette saison, ces derniers n’ont pas réussi à réaliser le même coup que Champagne Basket, auteur également d’un début de saison catastrophique. Châlons-Reims avait encore la possibilité d’aller chercher la 5e place, mais s’est finalement incliné à Rouen (75-68), qui terminera donc dans le top 5 pour son retour dans la division. Quatrième équipe qui pouvait potentiellement prétendre aux playoffs, Poitiers n’a rempli aucune condition à une possible qualification, en s’inclinant chez le déjà condamné à la NM1, Évreux (76-64).

Dans le reste des rencontres de cette 34e journée de Pro B, la JA Vichy a ponctué sa très belle saison régulière par une écrasante victoire contre Nantes (94-79). Emmanuel Omogbo a terminé meilleur marqueur de la partie avec 16 points, même si le collectif vichyssois a encore rayonné avec sept joueurs à 8 points ou plus. Contrairement au match aller dans la Loire, Lille l’a emporté contre Saint-Chamond (68-64) et finit donc la saison aux portes des playoffs avec 16 victoires. Enfin, Aix-Maurienne s’est offert un sujet de prestige au CO’Met face à Orléans (75-80), grâce notamment à son meilleur marqueur Shaun Willett (16 points, 9 rebonds et 3 passes décisives).