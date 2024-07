Nouvelle chance en NBA pour Killian Hayes : direction les Brooklyn Nets !

Après le désaveu, le rebond ? Coupé par les Detroit Pistons en février, une rareté absolue pour un 7e choix de Draft avant la fin de son contrat, Killian Hayes (1,96 m, 22 ans) se voit offrir une chance de signer son retour en NBA. Sa dernière ? Le meneur français a été embauché pour un an par les Brooklyn Nets, récents 11e de la Conférence Est (32v-50d), selon les informations de Shams Charania de The Athletic. Il y retrouverait celui qui était à ses côtés dans le 5 majeur des Pistons, Bojan Bogdanovic.

Former No. 7 pick Killian Hayes has agreed to a one-year deal with the Brooklyn Nets, sources tell @TheAthletic @Stadium. Hayes will have a chance to compete for a roster spot with Nets. pic.twitter.com/69N6rxGRKx — Shams Charania (@ShamsCharania) July 25, 2024

Testé par la franchise new-yorkaise mi-juillet à Las Vegas, trois semaines après avoir été coupé par l’équipe de France, l’enfant de Cholet Basket a donc convaincu Brooklyn de lui tendre la main. Avec, évidemment, un contrat non-garanti à la clef. L’ancien MVP de l’EuroBasket U16 devra gagner sa place lors du camp d’entraînement face à des extérieurs autrement plus référencés, sans être les plus fiables de l’Association (Ben Simmons, Dennis Schröder, Cameron Thomas, Shake Milton). Mais le Français apporte un profil très différent de ces derniers, ce qui pourrait aider son cas. Les Nets ont pour l’instant 13 contrats garantis pour la saison prochaine, en plus d’un two-way contract déjà pourvu. Il reste donc techniquement quatre places à distribuer (deux contrats garantis et deux two-way). En sachant que deux pourraient déjà être prises par deux joueurs bénéficiant de contrats non-garantis qui pourraient le devenir.

Alors que les Pistons lui ont longtemps déroulé le tapis rouge pendant ses quatre premières saisons NBA, au vu de son très haut rang dans la draft 2018, le laissant titulaire pendant trois saisons malgré des prestations médiocres (145 matchs sur 210 dans le cinq, soit 69%), Killian Hayes a fini par lasser la franchise du Michigan, qui l’a mis à la porte en février face à l’impossibilité de l’échanger. En cause, les mêmes maux depuis le début de son parcours dans l’Association : un manque de confiance offensif, et une adresse famélique qu’il n’a jamais su faire évoluer, toujours en dessous des 30% à 3-points. Joueur le plus maladroit de NBA en 2022/23 avec 37,7% de réussite, il présente un bilan de 8,1 points à 38% et 5,2 passes décisives en carrière. Bon gestionnaire et défenseur efficace, à lui de dépasser cette faiblesse, rédhibitoire pour un poste 1. Afin de convaincre Brooklyn, dans un premier temps, puis d’exister en NBA. En attendant, voici certainement venue l’heure de sa dernière chance outre-Atlantique…