Killian Hayes ne fera pas les Jeux Olympiques : l’écrémage commence en équipe de France

Des 19 joueurs pré-sélectionnés pour les Jeux Olympiques, ils ne sont déjà plus que 18. Et sans surprise, le premier écrémage s’est fait au niveau du poste de meneur, particulièrement bien fourni avec cinq candidats potentiels (Andrew Albicy, Killian Hayes, Théo Maledon, Frank Ntilikina, Matthew Strazel), en plus des combo Nando De Colo, Nadir Hifi et Élie Okobo.

Selon nos informations, la première victime des choix de Vincent Collet se prénomme Killian Hayes (1,96 m, 22 ans). Coupé en février par les Detroit Pistons, l’ancien prospect de Cholet Basket a été écarté, sur la base de critères sportifs, avant même d’avoir eu l’occasion de fêter sa première sélection. Motivé de longue date par la perspective des Jeux Olympiques, parfois aux dépens d’autres compétitions internationales, le champion d’Europe cadets 2017 et vice-champion du monde U17 2018 avait débarqué dès le 18 juin à l’INSEP pour s’entraîner individuellement sous les yeux du staff tricolore.