Officiel : Antoine Mantey en intérim à la tête d’Antibes

Pro B - En attendant l'arrivée d'un nouveau coach, après la séparation d'un commun accord avec Daniel Goethals, les Sharks d'Antibes seront provisoirement dirigés par Antoine Mantey.

Comme annoncé lundi matin, Antibes a pris la décision de se séparer de son entraîneur Dan Goethals (54 ans). Après une première longue discussion dans les travées de l’AzurArena avec le président Freddy Tacheny, le technicien belge a été prié de se diriger vers la sortie, malgré « le respect mutuel » que se vouent les deux parties. Une décision tout de même prise d’un « commun accord » selon le club.

« La décision, qui a été prise en concertation, découle de l’analyse sportive du début de saison, indiquant la nécessité d’apporter des changements », communique le dirigeant. « Nous tenons à remercier Dan pour son travail et son engagement au sein des Sharks d’Antibes et c’est avec respect que nous lui souhaitons bonne chance pour ses futurs challenges. La porte de notre club lui sera toujours ouverte. »

Arrivé à Antibes en février 2021 pour sauver les Sharks de la relégation, il n’avait pas complètement réussi sa mission, le club azuréen (17e) étant simplement maintenu à la faveur de la fusion entre Gries-Oberhoffen et Souffelweyersheim. Mais la suite avait été beaucoup plus réjouissante, avec notamment une finale de playoffs perdue en 2022 face à l’ADA Blois. Doté du plus bel effectif du championnat, sur le papier, cette saison, l’ancien joueur du Spirou Charleroi n’a pas réussi à trouver la bonne formule et Antibes possède actuellement le pire bilan de Pro B, avant un match de la peur ce week-end contre Aix-Maurienne, son co-relégable.

Alors que les noms de Laurent Foirest et Mehdy Mary ont circulé, sans réel fondement jusque-là, c’est l’assistant Antoine Mantey (39 ans) qui va prendre en charge l’équipe première. Arrivé aux Sharks en 2021, le technicien franco-suisse a longtemps été l’entraîneur personnel de Thabo Sefolosha. Il sera premier entraîneur, jusqu’à « l’émergence d’une solution réfléchie et en phase avec les ambitions du club ».