Officiel : Carlos Pepin, premier renfort du SCABB pour 2025-2026

Carlos Pepin (2,01 m, 25 ans) vient renforcer le SCABB pour la saison 2025-2026. L’intérieur de 25 ans, impressionnant avec Aix-Maurienne cette année en Pro B, s’est comme prévu engagé avec le club ligérien où il incarne la première recrue du nouvel effectif.

Un impact immédiat pour sa première en France

Ailier fort de 2,01 m, Carlos Pepin a marqué les esprits dès sa première saison dans le championnat français. Avec Aix-Maurienne, il a tourné à 10,9 points, 7,2 rebonds et 15,1 d’évaluation en moyenne, contribuant largement à la qualification du club pour les playoffs via le play-in. Doté d’un profil physique impressionnant et très actif au rebond offensif, il s’est rapidement attiré le respect dans la raquette adverse. Spectaculaire par ses envolées, il a même hérité du surnom de « Air Pepin ».

PROFIL JOUEUR Carlos PEPIN Poste(s): Ailier Fort Taille: 201 cm Âge: 25 ans (28/04/2000) Stats 2024-2025 / Pro B PTS 10,6 #59 REB 7,1 #9 PD 2 #97

Une trajectoire atypique

Originaire de Sainte-Lucie, Carlos Pepin a d’abord évolué aux États-Unis en NCAA II, à East Stroudsburg, entre 2018 et 2022. Il a ensuite lancé sa carrière professionnelle en Europe avec brio : une première saison remarquable en Bulgarie à Beroe (17,8 points et 8,1 rebonds pour 20,2 d’éval), puis une autre solide campagne en Bosnie-Herzégovine avec Siroki (12,6 points et 6,1 rebonds pour 16,2 d’éval). En 2024, il a posé ses valises en Pro B où il a rapidement trouvé sa place.

Un profil ciblé par le staff

Avec cette signature, Saint-Chamond Andrézieux poursuit la construction de son effectif. Après avoir prolongé Arthur Bruyas et dévoilé son futur staff, le SCABB voulait frapper fort avec son premier renfort. Le directeur sportif Cyrille Chapot explique :

« Nous avons rapidement ciblé Carlos car nous avions besoin de cette densité et de cette qualité athlétique. C’est un joueur engagé, qui se livre au combat, avec une très grosse présence sur le rebond offensif, secteur qui nous a fait défaut la saison passée. »

Carlos Pepin pourrait être suivi par d’autres recrues attendues, comme Lucas Beaufort et Ludovic Dufeal, pour un effectif qui entend bien jouer les trouble-fêtes en 2025-2026.