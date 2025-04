Oleksiy Yefimov : « Nous voulons être attractifs pour tout le monde » – Monaco rêve grand entre EuroLeague et NBA Europe

Manager général de l’AS Monaco Basket depuis 2014, Oleksiy Yefimov a fait le point pour RMC Sport sur l’avenir de son club, actuellement bien placé pour atteindre un deuxième Final Four en EuroLeague. Entre la volonté d’obtenir une licence A, la construction d’une nouvelle salle, la fidélisation des cadres et une ouverture vers un projet NBA Europe, le dirigeant ukrainien affiche des ambitions élevées.

Un Monaco conquérant sur tous les fronts

À la veille du match 3 face au FC Barcelone, Oleksiy Yefimov s’est montré satisfait du niveau affiché par la Roca Team : « Sur ces deux matchs, nous avons produit notre meilleur basket de la saison », s’est-il réjoui. Le dirigeant salue la diversité des contributions individuelles, soulignant notamment l’impact de Daniel Theis et Mam Jaiteh, deux intérieurs précieux dans cette série.

🎉 En cette veille de match 3️⃣ nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Oleksiy Yefimov, General Manager de la #RocaTeam ! 🎈 🙌 Happy B-Day GM 🏀#DagheMunegu pic.twitter.com/sUIFX1Mrc5 — AS Monaco Basket 🇲🇨 (@ASMonaco_Basket) April 29, 2025

Avec un jeu plus collectif (21 et 28 passes décisives), l’influence du jeune coach Vassilis Spanoulis est déjà palpable. « On voit que c’est un personnage qui n’a peur de rien », dit Yefimov, qui espère voir se construire à Monaco un héritage similaire à celui de l’icône grecque comme joueur.

En visant une qualification pour le Final Four à Abou Dabi, Monaco confirme sa place parmi les références de l’EuroLeague, avec trois présences dans le Top 4 de saison régulière sur ses quatre participations. « La régularité est un élément crucial », rappelle Yefimov.

La quête d’une licence A passe par la nouvelle salle

Ambitieux, Oleksiy Yefimov sait cependant que la clé pour pérenniser Monaco au sommet passe par la construction d’une infrastructure aux normes EuroLeague : « Nous visons une licence. Pour cela, il nous faut une salle de 10 000 places », rappelle-t-il. Plusieurs options sont actuellement étudiées, aussi bien à Monaco qu’à proximité.

La création d’une salle polyvalente est également vue comme un moteur économique essentiel : concerts, expositions et événements devraient compléter le modèle économique du club.

NBA Europe : Monaco ne ferme aucune porte

Face au projet de création d’une NBA Europe, Yefimov garde une posture ouverte : « Notre mission est d’être attractifs pour tout le monde », affirme-t-il. Toutefois, l’AS Monaco reste pour l’instant pleinement concentrée sur ses ambitions en EuroLeague.

Sécuriser l’effectif et viser la stabilité

Sur le plan sportif, l’objectif prioritaire est de sécuriser le noyau dur, à commencer par Alpha Diallo (prolongé trois ans). « Je ne pense pas que nous changerons significativement le groupe », estime Yefimov, conscient cependant des défis du marché estival si l’EuroLeague passe à 20 équipes.

Parmi les autres dossiers chauds : convaincre Daniel Theis (2,03 m, 33 ans) de rester, malgré son « NBA out » dans son contrat, et poursuivre la transformation de Mike James en véritable patron collectif.

« Nous avons une version plus mature de Mike James cette saison », résume Yefimov, satisfait de la montée en puissance du meneur américain dans un rôle plus équilibré entre scoring et création.

Rêver plus grand pour Monaco

Enfin, à plus long terme, Oleksiy Yefimov se projette dans une vision ambitieuse du club : « Dans mon meilleur rêve, je m’imagine assis dans une toute nouvelle salle polyvalente », conclut-il. Un rêve qui, s’il devient réalité, pourrait définitivement installer Monaco comme une place forte du basket européen.