Olivia Epoupa et Minnesota Lynx battus en finale par le New York Liberty de Kennedy Burke

Septième Française à atteindre une finale WNBA, Olivia Époupa ne sera pas la 4e Tricolore à soulever le trophée (après Palie, Gruda et Rupert. Son équipe du Minnesota Lynx a été battue en finale lors du match 5 décisif face au New York Liberty.

YOUR 2024 WNBA CHAMPIONS 🗽

The @nyliberty secure their first title in franchise history!#WelcometotheW | WNBA Finals @YouTubeTV pic.twitter.com/4GSpHZ4oW0

— WNBA (@WNBA) October 21, 2024