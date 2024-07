Olivier Troisfontaines retente sa chance en France : direction Denain

En 2018/19, Olivier Troisfontaines (1,95 m, 34 ans) s’était expatrié une première fois, à Cholet. Sans laisser une image indélébile, du moins pas à la hauteur de son statut en Belgique, lui le Soulier d’Or (meilleur joueur belge) de l’année 2017. Parfois boudé par le coach Erman Künter (arrivé en cours de saison), qui regrettait son manque de dureté et d’impact défensif, l’ailier avait même eu du mal à faire admirer la qualité de son poignet : seulement 35,2% de réussite à 3-points, son plus faible total depuis la saison 2013/14. Et avec lui, c’est tout CB qui avait tremblé, avec un maintien arraché lors de l’avant-dernière journée.

« J’ai beaucoup aimé les supporters, l’environnement, l’ambiance de La Meilleraie, mes coéquipiers de l’époque avec qui j’ai encore des contacts », s’était-il pourtant souvenu lors d’un entretien avec le Courrier de l’Ouest en 2022. « Au niveau des résultats, ce n’était pas la meilleure année du club. Et même si, individuellement, j’ai eu des hauts et des bas, ça a été globalement positif. »

Meilleur marqueur belge en BNXT League

Cinq ans après, Olivier Troisfontaines va retenter sa chance en France, à l’échelon inférieur. Au sortir d’une très belle saison à Liège, où il a terminé en tête des meilleurs marqueurs belges de BNXT League (13,5 points à 39%, 2,7 rebonds et 2 passes décisives), l’enfant de Seraing a dit oui à Denain. Soit l’avantage, à 34 ans, de le sortir de sa routine, au sein d’un championnat qu’il ne connait pas, tout en restant tout proche de chez lui, à seulement 170 kilomètres de sa ville natale.

Alors que Denain recherche encore un meneur et un pivot, Olivier Troisfontaines apportera énormément d’expérience à l’équipe d’Ali Bouziane. Dans sa longue carrière (premier match pro en 2007), l’ancien joueur d’Aalstar a été international belge à 16 reprises et a joliment garni son palmarès. Ainsi, depuis son départ de Cholet, le néo-Denaisien a effectué un quadruplé historique avec Ostende, raflant tous les titres nationaux entre 2020 et 2023, avec une Coupe en plus en 2021.

L’effectif de Denain version 2024/25 :