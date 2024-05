« On a une Ligue extrêmement faible » – Aurélien Fortier, président du SLUC Nancy

Aurélien Fortier s’est exprimé sur les dysfonctionnement la Ligue Nationale de Basket (LNB). Pour le président du SLUC Nancy, la LNB doit régler de nombreux problèmes internes . Selon lui, il y a un manque de clarté sur l’arbitrage, sur certaines décisions stratégiques ou encore sur des règlements. Mais il relève également un cruel manque de communication entre les instances et les clubs.

« Ça me semble incroyable que la LNB n’ai pas déplacé le match Monaco – Cholet«

D’ordinaire discret, Aurélien Fortier a cette fois fait part de sa colère quant à l’impact du match entre Monaco et Cholet. CB l’a emporté alors que Monaco jouait son match 5 des quarts de finale de playoffs trois jours plus tard. La Roca Team a amené une équipe très amoindrie (cinq professionnels). Ainsi, le classement s’est retrouvé quelque peu faussé comme l’a regretté Eric Girard, l’entraîneur du Portel. De son côté, Nancy se retrouve 10e à une victoire de Cholet. Le directeur général de M-Energies souligne un problème de calendrier :

« On finit dixième ce qui est déjà génial. J’ai rien contre les clubs qui vont faire les playoffs. S’ils les font c’est qu’ils on été suffisamment bons et qu’ils ont eu le nombre de victoires suffisantes pour les faire. Bravo à eux. Par contre j’en veux profondément à la Ligue qui pour moi est une bande de peintres, en grande partie, totalement incompétents, » a-t-il expliqué agacé. « Ça me semble absolument incroyable qu’ils n’aient pas déplacé le match Monaco – Cholet. Pour moi c’est totalement dingue. Je trouve qu’on a une Ligue extrêmement faible, une fédération extrêmement faible. Ça me gonfle comme bon nombre de présidents. Je trouve simplement qu’il y a eu une iniquité sportive provoquée par la LNB. Si Nancy avait été dans la position de Monaco. Nancy aurait sans doute fait exactement comme Monaco, avant un match 5 permettant une qualif’ au Final Four. On aurait sans doute amené une équipe comme Monaco l’a fait. Le problème n’est pas sur Monaco. Le problème est sur l’inadaptabilité des calendriers et sur le fait que la LNB n’ait pas modifié la date, de telle sorte que Monaco joue correctement son avant-dernier match (de la saison régulière). »

Quant au fait de savoir si Nancy a également profité du calendrier chargé de Monaco pour s’y imposer le 7 avril dernier, lui n’est pas d’accord. « Franchement je n’y crois pas. Hormis l’absence d’Elie Okobo. Pour le reste ils ont tous joué. Mike James a joué, Jordan Lloyd a joué » a-t-il analysé. Ensuite, le président du SLUC est revenu sur le manque de communication entre les clubs et la LNB. Il pointe également du doigt les problèmes d’arbitrage :

« Quand j’écris à la Ligue et que je n’ai pas de réponses ou des réponses très tardives, je trouve ça assez discourtois. Quand il y a des problèmes d’arbitrages – je comprends parfaitement la problématique d’arbitrage -, mais aujourd’hui on est quand même dans une situation, à mon sens, un peu ubuesque, » a expliqué Aurélien Fortier. « Sur le sujet du match perdu à Blois sur une décision arbitrale reconnue mauvaise, il n’y a pas que le fait que Nancy, finalement termine 10e. Si Limoges, pour des raison financières, descend, que le 16e est repêché, c’est à dire Blois. Blois est repêché car ils ont une victoire de plus que Roanne qu’ils n’auraient pas dû avoir. Il me semble que Blois n’a pas le point-average sur Roanne. Ça veut dire que la répercussion est double. Elle est à la fois sur Nancy et sur le relégable. Mon sujet n’est pas Blois. Je m’insurge sur le peu d’ouverture d’esprit de la Ligue quand les clubs leur remontent des difficultés. »

Par ailleurs, Aurélien Fortier insiste sur l’opacité de la LNB. Selon, les présidents des commissions indépendantes ne peuvent pas clarifier les décisions auprès des présidents de clubs. Et de manière générale, la communication avec la LNB est jugée difficile :

« Quand je sollicite la commission de discipline et de respect des règlements pour avoir des réponses claires, son président m’explique qu’il n’a pas à se justifier auprès d’un président de club. Je trouve justement les présidents de commission devraient se justifier auprès des présidents de clubs, » a-t-il clamé. « Cela fait deux ans que Blois, sur la dernière journée, joue Monaco. La probabilité que ça soit le cas, elle est extrêmement faible. L’année dernière ça aurait pu jouer sur les équipes qui descendaient, puisqu’on était 4 équipes au même bilan. C’est très facile de discuter avec Philippe Ausseur, je ne le cible pas. Je cible un problème de fonctionnement au niveau de la LNB, qui me semble, malheureusement, être une ligue faible. Je ne comprends pas le peu de réaction ou de cohésion de la FFBB avec la LNB. »

Aurélien Fortier a, ensuite, évoqué ce qui pour lui est une ligue forte. Il a aussi abordé d’autres problèmes concernant la LNB :

« Une ligue forte c’est une ligue dont les décisions ne sont pas remises en question par la fédération, qui prend un malin plaisir à revenir sur les décisions de la LNB », estime le président du SLUC Nancy. « Est-ce que les pénalités envisagées pour non respect du règlement sur le nombre de joueurs pros affichés sur un match. Est-ce que une amende de 25 000 euros pour la non production de documents contractuels sur des joueurs. Je pense à (Nando) De Colo et (Joffrey) Lauvergne. Si j’avais les moyens de l’ASVEL, je préfèrerais payer 25 000 balles que d’expliquer qu’on a contourné le système. Je m’interroge sur le fond. Dans une gestion d’entreprise personnelle, il y l’application systématique des lois anti-corruption. Je m’étonne beaucoup des rapports Skweek, LNB, FFBB et de certains clubs. Mon sujet n’est pas contre Tony Parker. Si Skweek, m’avait dit ‘On vous file 6 millions. Vous croyez que j’aurais dis : non écoutez on en veut pas. » Mon propos n’est pas là. On nous demande d’être ultra clean sur des sujets. A l’inverse il y a des zones d’ombres préjudiciables. Je ne tire pas à boulet rouges sur le corps arbitral, par contre je ne comprends pas que l’on passe sous silence ou que l’on enterre des sujets quand il y a des paris sportifs faits par quelques arbitres. Ça me semble complètement incroyable.«

Une critique qui pourra potentiellement pousser les instances de la LNB à se repositionner.