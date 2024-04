Sylvain Lautié (Nancy) : « On est heureux de battre Monaco, mais il faut rester les pieds sur terre »

Pour la deuxième fois de la saison, Sylvain Lautié et le SLUC Nancy ont battu l’AS Monaco. Ce dimanche, les Couguars se sont imposés à la salle Gaston Médecin sur le score de 100 à 86. Déjà vainqueurs à l’aller, les Lorrains ont confirmé en principauté. Un 13e succès qui leur permet de faire un grand pas vers le maintien, voire de l’acter, mais aussi de rester en course pour les playoffs.

« On fait un grand match, se félicite l’entraîneur Sylvain Lautié. On part sur une base offensive avec (Chris) Clemons qui nous lance. On a grandi la taille pour avoir une opposition physique lorsque Monaco accélère. » Toutefois, le technicien parisien reste conscient que la Roca Team n’a pas affiché son niveau habituel. « On est heureux de battre Monaco, mais il faut rester les pieds sur terre. Monaco est fatigué, il faut se rendre à l’évidence. Je suis leur supporter numéro 1 en EuroLeague. Ça n’enlève rien au fait qu’on peut être très fier », conclut-il.

« Nous avons joué libéré » Clément Frisch, ailier-fort de Nancy

Auteur de 19 points, Clément Frisch a montré de belles choses face au deuxième du classement de l’EuroLeague. Face à l’armada monégasque, son équipe a su se lâcher. « On est heureux, on a joué notre carte à fond. Nous avons joué libéré, sans pression et sans se poser de questions. Ça fait vraiment plaisir de gagner ce match. Après la première mi-temps offensive, on s’est dit que ça allait être plus défensif mais on a réussi à rester sur notre base. C’est une grosse performance de gagner ici. Il y a beaucoup de fierté. »

Après cette belle victoire chez un grand d’Europe, Nancy va devoir confirmer à la maison face à une équipe nettement plus accessible : Le Mans Sarthe Basket.