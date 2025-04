« On se repose trop sur l’attaque »- Tiago Splitter (Paris) met en garde son équipe

Le Paris Basketball et Le Mans Sarthe Basket ont offert à l’Adidas Arena une partie diablement offensive ce dimanche 6 avril. Après une première période à 55 points ou plus marqués de chaque côté, les deux équipes ont continué sur la même lancée dans le second acte, pour une victoire finale parisienne sur le score de 106 à 103.

Trop d’erreurs défensives

Si la victoire est bien le plus essentiel pour Paris, afin de tenir le rythme de l’ASVEL et Monaco en tête de la Betclic ELITE, son entraîneur Tiago Splitter a tenu à mettre en garde ses joueurs quant à leur travail défensif. Si le Paris Basketball est une formidable machine à scorer avec son rythme de jeu très rapide, les partenaires de T.J. Shorts ne doivent pas pourtant autant se relâcher en défense.

« On est content de prendre ce match car on a commis trop d’erreurs défensives. On se repose trop sur l’attaque en début de match, on ne peut pas avoir ce luxe de laisser l’adversaire autant marquer. » Propos rapportés par Ouest-France et L’Équipe

Si son homologue manceau Guillaume Vizade saluait la performance des siens à l’Arena Porte de la Chapelle, il a également mis l’accent sur la défense comme axe d’amélioration : « Il aurait fallu faire moins d’erreurs pour avoir des chances de l’emporter, évidemment, notamment sur le plan défensif ».

D’autres échéances avant les retrouvailles en Coupe de France

Alors, à trois semaines de la finale de la Coupe de France (le 26 avril), va-t-il falloir s’attendre à une confrontation aussi offensive entre les deux équipes ? Si les arrières talentueux de chaque côté sont dans un très bon jour, à l’image de Shorts (31 points) et Buchanan (26) sur cette rencontre, Bercy pourrait également connaître une partie à très haut niveau de scoring.

Mais avant la Coupe de France, Paris et Le Mans tenteront de valider d’autres objectifs. D’abord l’EuroLeague pour le club de la capitale, avec encore la perspective de se hisser directement en playoffs selon l’issue de la dernière journée de saison régulière, y compris son match contre l’ALBA Berlin. Pour le MSB aussi, d’ici la fin avril, le but sera d’engranger le plus de victoires possible (contre Gravelines-Dunkerque et Strasbourg) afin de sécuriser sa place dans le top 6 de Betclic ELITE, synonyme de qualification directe en playoffs.