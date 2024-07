« On sera prêts dans 6 jours », Victor Wembanyama après la fin de la préparation

Alors que l’équipe de France vient d’achever son dernier match de préparation avec une défaite sur le fil contre l’Australie 82-83, Victor Wembanyama est revenu sur le match au micro de La chaîne L’Equipe, auteur de 17 points, 12 rebonds et 8 passes décisives… mais aussi 4 ballons perdus.

Victor, qu’est-ce qui nous a manqué?

« Je pense que c’est la concentration, et cette volonté de bien finir les matches. On a fait une performance solide mais ça reflète tous ce qu’on doit améliorer avant les JO. »

« On sera prêts dans 6 jours » Victor Wembanyama

Est-ce que l’équipe est prête pour les JO?

« Non, mais on sera prêts dans 6 jours. Il y a vraiment aucune inquiétude. on fait fait le choix d’avoir une préparation dure, et ce qui est très positif est qu’on a une grande marge de progression. Je ne m’en fait pas du tout et je sais qu’on sera prêts le jour J. »

Comment vous sentez vous dans l’équipe?

« Je me sens bien dans l’équipe, j’essaye de m’adapter à mon rôle le plus vite possible. Ce qui est très positif, c’est qu’on s’entend tous bien en dehors comme sur le terrain et que ça va nous aider à régler les petits soucis tactiques. J’essaye de montrer l’exemple sur le terrain. »

Les JO débutent dans moins d’une semaine, vous avez hâte de voir l’ambiance?

« Bien sûr que j’ai hâte d’y être. Au niveau des fans, la préparation c’était déjà incroyable. Et on le dira jamais assez, mais pouvoir jouer une compétition en France, c’est juste exceptionnel. »